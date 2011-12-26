طارق الهاشمی و کردستان عراق؛ دادگاه یا گریزگاه

به گزارش خبرگزاری مهر، بی.بی.سی در مطلب خود می نویسد : با خروج نیروهای آمریکایی از عراق، احتمال شدت گرفتن تنشهای موجود و از سرگرفته شدن تنشهای گذشته، قابل پیش ‌بینی بود و روندی که حدود یک سال پیش، "تشکیل دولتی ائتلافی و ملی" لقب گرفته بود، درعمل بیش از آنکه راه‌ حلی اساسی باشد، به راه‌ حلی موقت برای مشکلاتی دائمی شبیه بود.

اتهامات طارق الهاشمی از نوع اتهاماتی نیست که با میانجیگری و دعوت طرفین به مراعات شرایط کشور قابل حل باشد. اتهامات او از نوع بی‌ کفایتی سیاسی یاعدم توانایی درمدیریت اداری و یا حتی فساد مالی نیست، او با اتهام ترور و کشتار دهها تن از عراقیها روبرو و متهم شده است که قصد حذف رقیبان از طریق چندین انفجار در مراکز مهم سیاسی را داشته است و اعترافاتی هم توسط نزدیکان وی در دست مقامات قضایی عراق است. این اقدام البته به مراتب از سایر گزینه ها (تشدید و تداوم تنشها، معلق ماندن دولت، برگزاری مجدد انتخابات و...) منطقی تر و کم هزینه تربه نظر می رسید، اما تنها حسن آن این بود که از بدترینها بهتر بود، مخصوصا که دموکراسی و سیستم اداری-سیاسی عراق به مانند کشوری نظیر بلژیک، چنان ریشه دار نبود که بتواند ماهها بدون دولت دوام بیاورد. ائتلاف ها واتحادها هم چنان شکننده بود که هر لحظه احتمال برهم خوردن آنها وجود داشت. این اقدام البته به مراتب از سایر گزینه ها (تشدید و تداوم تنشها، معلق ماندن دولت، برگزاری مجدد انتخابات و...) منطقی تر و کم هزینه تربه نظر می رسید، اما تنها حسن آن این بود که از بدترینها بهتر بود، مخصوصا که دموکراسی و سیستم اداری-سیاسی عراق به مانند کشوری نظیر بلژیک، چنان ریشه دار نبود که بتواند ماهها بدون دولت دوام بیاورد. ائتلاف ها واتحادها هم چنان شکننده بود که هر لحظه احتمال برهم خوردن آنها وجود داشت.

با این اوصاف، با خروج آمریکایی ها اولین تنش در قالب گریختن طارق الهاشمی به کردستان نمود پیدا کرد، اما مطمئنا این پایان تنشها نخواهد بود. هنوز گروه های مختلف در انتخاب متحدان منطقه ‌ای عراق با هم اختلاف عمیق دارند، هنوز تلکیف مناطق کردنشین خارج از حکومت اقلیم کردستان به ویژه شهر استراتژیک کرکوک روشن نیست. رسیدگی به پرونده بعثی ها در مواردی به تسویه حسابهای سیاسی یا مذهبی تبدیل شده و روابط سیاسی- اقتصادی کردستان با جهان خارج، پیچیده ‌ترین چالش بین بغداد و اربیل، کماکان در ابهام قرار دارد.

در همین رابطه سال گذشته می‌ بایست در تقسیم قدرت بین طیف ها و جناح های سیاسی نهایت دقت و وسواس به خرج داده می‌ شد تا رضایت همه یا اکثر جناحها جلب شود زیرا بلاتکلیفی دو وزارتخانه مهم کشورو دفاع -که عملا توسط شخص نخست ‌وزیر اداره می ‌شد- برای عربهای سنی که هیچکدام از پستهای نخست وزیری و ریاست جمهوری را به دست نیاورده بودند، نمی ‌توانست به مفهوم تشکیل دولت وحدت ملی باشد.

اما اکنون اتفاق تازه ای در عراق افتاده است. با فرار طارق الهاشمی، نزاع عربهای سنی و شیعه، به کردستان عراق کشیده شده و مسئولین حکومت کردستان، اکنون در دشوارترین موقعیت خود پس از تشکیل دولت ائتلافی قرار گرفته‌ اند زیرا معاون رئیس‌ جمهور، به آنها پناه برده و نخست‌ وزیر عراق خواستار استرداد او شده است.

در این میان جبهه ‌بندی ها هم در پی این جدال تازه، شکل تازه ای گرفته و "صالح المطلک" معاون نخست ‌وزیر در برابر رئیس خود ایستاده و در آستانه اخراج یا خروج از کابینه قرار گرفته است.

بی بی سی در ادامه می نویسد : اکنون کردها اگر هاشمی را به بغداد تحویل دهند، هم باید مسئولیت سرنوشت او را به عهده ‌بگیرند و در پی آن، عملا با عربهای سنی درگیر ‌شوند، هم باید اصول اخلاقی و رسم مهمان‌ نوازی کردها را زیر پا بگذارند. اگر هم علیرغم درخواست رسمی مالکی و صدور حکم بازداشت الهاشمی، او را تحویل ندهند، باید در برابر نخست ‌وزیر قانونی کشور بیاستند ویک نزاع دیگر را به سایر نزاع های بغداد- اربیل بیافزایند.

مردم عراق تا کنون تنها شاهد یک دادگاه مهم بوده‌اند که آن هم تنها برای التیام زخمهای قربانیان حکومت قبلی برگزار شد: دادگاه صدام حسین که البته هم روال و هم نتیجه آن کاملا قابل پیش‌ بینی بود. اتهامات طارق الهاشمی هم سبکتر، شفافتر و سیاسی تر از اتهامات صدام حسین است، فضای اجتماعی عراق هم آرامتر و دمکراتیک تر از دوران سقوط و دستگیری صدام است و علاوه بر آن رسانه‌ ها و کارشناسان سیاسی و حقوقی هم تصویر روشنتری از فضای کنونی عراق در دست دارند. از سوی دیگر اتهامات طارق الهاشمی از نوع اتهاماتی نیست که با میانجیگری و دعوت طرفین به مراعات شرایط کشور قابل حل باشد. اتهامات او از نوع بی‌ کفایتی سیاسی یاعدم توانایی درمدیریت اداری و یا حتی فساد مالی نیست، او با اتهام ترور و کشتار دهها تن از عراقیها روبرو و متهم شده است که قصد حذف رقیبان از طریق چندین انفجار در مراکز مهم سیاسی را داشته است و اعترافاتی هم توسط نزدیکان وی در دست مقامات قضایی عراق است. از سوی دیگر اتهامات طارق الهاشمی از نوع اتهاماتی نیست که با میانجیگری و دعوت طرفین به مراعات شرایط کشور قابل حل باشد. اتهامات او از نوع بی‌ کفایتی سیاسی یاعدم توانایی درمدیریت اداری و یا حتی فساد مالی نیست، او با اتهام ترور و کشتار دهها تن از عراقیها روبرو و متهم شده است که قصد حذف رقیبان از طریق چندین انفجار در مراکز مهم سیاسی را داشته است و اعترافاتی هم توسط نزدیکان وی در دست مقامات قضایی عراق است.

اکنون اگر کردها با جانبداری از یکی از طرفین، وارد این نزاع شوند، ممکن است به معضلات بیافزایند و شاید دیگر فرصتی برای "راه حل ‌موقت" باقی نماند.

اما آنها ممکن است بتوانند‌ با یک ابتکار سیاسی، هم از قوانین سیاسی و قضایی سرپیچی نکنند، هم اصول خود را زیر پا نگذارند: طارق الهاشمی تحت کنترل و نظارت دولت مرکزی، اما در کردستان محاکمه شود، یعنی اصول و قوانین دادرسی از بغداد باشد و مکان و امنیت هم از کردستان. در این حالت دادستان به نمایندگی از مدعی که در این پرونده دولت مالکی خواهد بود، به همراه تیم قضاتی که از بغداد تعیین خواهد شد، در فضای امنیتی سالمی که در کردستان حاکم است ، به محاکمه الهاشمی خواهند پرداخت.

در این حالت متهم و مدافعانش نمی ‌توانند ادعا کنند که امنیت لازم را ندارند یا احیانا در بازداشت و زندان، تحت شکنجه و آزار قرار گرفته ‌اند. اگر این دادگاه به صورت علنی برگزار شود و رسانه‌ های جهان هم امکان پوشش آن را داشته باشند صحت و سقم اتهامات که بسیار هم سنگین و پیچیده هستند برای همه آشکار خواهد شد.

این دادگاه احتمالی، تنها برای دادخواهی یک مظلوم یا مجازات یک مجرم نخواهد بود، بلکه می‌تواند تمرین و ممارستی مهم برای تقویت بنیانهای جامعه سیاسی عراق هم باشد.

مردم عراق تا کنون تنها شاهد یک دادگاه مهم بوده اند که آن هم تنها برای التیام زخمهای قربانیان حکومت قبلی برگزار شد: دادگاه صدام حسین که البته هم روال و هم نتیجه آن کاملا قابل پیش‌ بینی بود. اتهامات طارق الهاشمی هم سبکتر، شفافتر و سیاسی تر از اتهامات صدام حسین است، فضای اجتماعی عراق هم آرامتر و دموکراتیک تر از دوران سقوط و دستگیری صدام است و علاوه بر آن رسانه ها و کارشناسان سیاسی و حقوقی هم تصویر روشنتری از فضای کنونی عراق در دست دارند.

بی بی سی در پایان می نویسد : دادگاه طارق الهاشمی با چنین ترکیبی و در چنین جغرافیایی، می‌ تواند به عرصه ای برای ارزیابی کارنامه یک ساله حکومت ائتلافی هم تبدیل شود.