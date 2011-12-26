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۵ دی ۱۳۹۰، ۹:۳۹

"رایان گیگز" گزینه سرمربیگری تیم فوتبال ولز شد

"رایان گیگز" گزینه سرمربیگری تیم فوتبال ولز شد

نام رایان گیگز به عنوان جانشین گری اسپید در تیم فوتبال ولز مطرح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه فوتبال ولز به احترام گری اسپید و خانواده عزادار وی تا سال نوی میلادی صبر و سپس پیشنهاد مربیگری این تیم را به گیگز ارائه خواهد کرد.

یکی از مسئولان اتحادیه فوتبال ولز در گفتگو با "سان" اظهار داشت: ما با گزینه‌های سرمربیگری تیم ولز گفتگوهایی را انجام داده‌ایم. گری تجربه محدودی داشت اما دیدید که چه نتایج خوبی کسب کرد. البته بازیکنان و هواداران هنوز با مرگ وی کنار نیامده‌اند.

ولز امیدوار است برای دیدار دوستانه با کاستاریکا که در تاریخ 10 اسفند برگزار می‌شود مربی مورد نظر خود را پیدا کرده باشد.

کد مطلب 1493404

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