"رایان گیگز" گزینه سرمربیگری تیم فوتبال ولز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه فوتبال ولز به احترام گری اسپید و خانواده عزادار وی تا سال نوی میلادی صبر و سپس پیشنهاد مربیگری این تیم را به گیگز ارائه خواهد کرد.
یکی از مسئولان اتحادیه فوتبال ولز در گفتگو با "سان" اظهار داشت: ما با گزینههای سرمربیگری تیم ولز گفتگوهایی را انجام دادهایم. گری تجربه محدودی داشت اما دیدید که چه نتایج خوبی کسب کرد. البته بازیکنان و هواداران هنوز با مرگ وی کنار نیامدهاند.
ولز امیدوار است برای دیدار دوستانه با کاستاریکا که در تاریخ 10 اسفند برگزار میشود مربی مورد نظر خود را پیدا کرده باشد.
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