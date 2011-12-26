"رایان گیگز" گزینه سرمربیگری تیم فوتبال ولز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه فوتبال ولز به احترام گری اسپید و خانواده عزادار وی تا سال نوی میلادی صبر و سپس پیشنهاد مربیگری این تیم را به گیگز ارائه خواهد کرد.

یکی از مسئولان اتحادیه فوتبال ولز در گفتگو با "سان" اظهار داشت: ما با گزینه‌های سرمربیگری تیم ولز گفتگوهایی را انجام داده‌ایم. گری تجربه محدودی داشت اما دیدید که چه نتایج خوبی کسب کرد. البته بازیکنان و هواداران هنوز با مرگ وی کنار نیامده‌اند.

ولز امیدوار است برای دیدار دوستانه با کاستاریکا که در تاریخ 10 اسفند برگزار می‌شود مربی مورد نظر خود را پیدا کرده باشد.