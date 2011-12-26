کارخانه سیمان نیزار قم به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، برای راه اندازی کارخانه سیمان نیزار قم هزار و 300 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده و این کارخانه بیش از 200 نفر اشتغالزایی مستقیم ایجاد کرده است.

شرکت سیمان نیزار قم با تولید سه هزار و 300 تن کلینکر در روز تنها کارخانه تولید سیمان در استان قم است که به علت موقعیت ممتاز جغرافیایی و نزدیکی به معادن عظیم سنگ آهک و بازار بالقوه موجود در قم و استان‌های همجوار پس از بهره برداری نقش عمده‌ای را در تامین نیازهای سیمان این بخش از کشور ایفا خواهد کرد.

این کارخانه در کیلومتر 45 جاده قدیم قم به اصفهان احداث شده و سهامدار عمده آن را شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار عهده دار است.