برگزاری انتخابات سالم تضمین کننده امنیت و اقتدار نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام ستاری شامگاه یکشنبه در جلسه انتخاب اعضای هیئت اجرایی نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی افزود: برگزاری انتخابات سالم، اقتدار نظام جمهوری اسلامی را بیشتر کرده و زمینه تشکیل مجلسی مقتدر را فراهم خواهد کرد.

وی بیان کرد: برگزاری انتخابات سالم و پرشکوه به عنوان عزت، غرور و شرف ملی مردم و مسئولان محسوب شده و تضمین کننده امنیت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی در عرصه های متفاوت است.

برخورد با متخلفان در هر پست و مقامی

نماینده عالی دولت در شهرستان پیشوا ادامه داد: اگر هر کس در هر پست و مقامی در جریان انتخابات از حیطه قانون خارج شود، با او برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

وی عنوان کرد: انتخابات نهمین دوره مجلس از حساسیت بسیاری برخوردار است و تمام مسئولان باید سعی کنند با اجرای صحیح و قانونی وظایف خود با برگزاری انتخاباتی سالم و باشکوه، خوشحالی دوستداران جمهوری اسلامی و یأس و ناامیدی دشمنان و بدخواهان نظام جمهوری اسلامی را به ارمغان آورند.

ستاری افزود: حضور پرشکوه و حداکثری مردم در انتخابات باعث افزایش شور و نشاط در جامعه شده و دشمنانی که منتظر نشسته اند تا حضور حداقلی مردم را شاهد باشند را مأیوس خواهد کرد.

وی اظهار داشت: به فرموده مقام معظم رهبری، انتخابات پایه و اساس نظام است و نماد واقعی مردم سالاری دینی است.

فرماندار پیشوا اضافه کرد: مدیریت صحیح انتخابات باید مبتنی بر قوانین باشد و اعضای هیئتهای اجرایی باید با رعایت اصل بی طرفی و عدالت محوری به انجام وظایف خود در چارچوب قانون اقدام کنند.