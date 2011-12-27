  1. استانها
  2. قزوین
۶ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۵۴

رئیس ستاد انتخابات از ستاد شهرستان تاکستان بازدید کرد

تاکستان - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی استان قزوین ضمن بازدید از ستاد انتخابات شهرستان تاکستان و کمیته های آن در جریان روند فعالیت آنان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیروس صابری در این بازدید با تاکید بر اهمیت این دوره از انتخابات، برگزار کنندگان را به رعایت قانون فراخواند و گفت: قانون مداری و عدالت محوری از اصول مهم و اساسی است که دست اندرکاران و برگزار کنندگان امر انتخابات بایستی سرلوحه کار خود قرار دهند.
 
معاون سیاسی، امنیتی استانداردر ادامه تصریح کرد: حفظ امانتداری منجر به جلب اعتماد عمومی خواهد شد که نتیجه آن نیز مشارکت حداکثری را به دنبال خواهد داشت.
 
فرماندار تاکستان هم در گزارشی روند ثبت نام کاندیداهای آن حوزه انتخابیه را ارائه کرد.
 
علی اکبریان برگزاری چند مرحله از مانورهای انتخاباتی در این شهرستان را که با هدف رفع مشکلات احتمالی انجام شده است را خوب و موفقیت آمیز ارزیابی کرد.
 
فرماندار تاکستان یادآورشد: روند ثبت نام کاندیداهای این حوزه انتخابیه نیز بدون مشکل در حال انجام است.
کد مطلب 1493407

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها