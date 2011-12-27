رئیس ستاد انتخابات از ستاد شهرستان تاکستان بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیروس صابری در این بازدید با تاکید بر اهمیت این دوره از انتخابات، برگزار کنندگان را به رعایت قانون فراخواند و گفت: قانون مداری و عدالت محوری از اصول مهم و اساسی است که دست اندرکاران و برگزار کنندگان امر انتخابات بایستی سرلوحه کار خود قرار دهند.

معاون سیاسی، امنیتی استانداردر ادامه تصریح کرد: حفظ امانتداری منجر به جلب اعتماد عمومی خواهد شد که نتیجه آن نیز مشارکت حداکثری را به دنبال خواهد داشت.

فرماندار تاکستان هم در گزارشی روند ثبت نام کاندیداهای آن حوزه انتخابیه را ارائه کرد.

علی اکبریان برگزاری چند مرحله از مانورهای انتخاباتی در این شهرستان را که با هدف رفع مشکلات احتمالی انجام شده است را خوب و موفقیت آمیز ارزیابی کرد.

فرماندار تاکستان یادآورشد: روند ثبت نام کاندیداهای این حوزه انتخابیه نیز بدون مشکل در حال انجام است.