30 درصد دامداریها تعطیل شدند

کاظم فرهمند در گفتگو با مهر درباره افزایش قیمت شیر و فرآورده های لبنی گفت: قیمت شیر از 560 تومان به 650 تومان افزایش یافته که این امر ناشی از قیمت بالای علوفه مورد نیاز دامداریها است.

وی ضمن تأکید بر قیمت بالای علوفه، گفت: قیمت جو کیلویی 480 تومان، یونجه خشک کیلویی 560 تومان و کاه کیلویی 150 تومان شده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که قیمت علوفه نسبت به سال گذشته 2.5 برابر شده است، گفت: باید تولید شیر برای دامداران صرفه اقتصادی داشته باشد. در صورت افزایش هزینه های تولید، دامدار نمی تواند بدون توجه به سود و با همان قیمت قبلی تولید خود را عرضه کند.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: تولید شیرخام با قیمت 560 تومان با توجه به تهیه علوفه گران به هیچ وجه صرفه اقتصادی ندارد.

فرهمند یادآور شد: در برخی شهرها مانند یزد شیر خام در حدود 560 تومان قیمت دارد که تفاوتی نسبت به گذشته نداشته است اما در برخی شهرها با افزایش قیمت مواجه شده ایم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بازار کشش گرانی قیمت شیر را ندارد، افزایش قیمت فرآورده های لبنی را در کاهش مصرف مؤثر دانست و متذکر شد: دولت باید هر چه سریعتر برای کاهش قیمت علوفه اقدام کند.

وی پیشنهاد داد: دولت برای مهار افزایش قیمت شیر و فرآورده های لبنی همچنین جلوگیری از فشار به دامدار، یارانه مشخص شده ای را برای تهیه علوفه دراختیار دامداران قرار دهد.

فرهمند افزود: با توجه به افزایش قیمت ارز، تهیه علوفه ونهاده های دامی نیز افزایش قیمت داشته که در ادامه منجر به تعطیلی 30 درصد از دامداری ها شده است.

وی با اشاره به این که کمیسیون کشاورزی مجلس این هفته گرانی علوفه و شیر را پیگیری می کند، گفت: در صورت ادامه افزایش هزینه ها، کاهش فعالیت دامداری ها را شاهد خواهیم بود.