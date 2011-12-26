دکتر مهدی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات لرزه های اخیر استان خراسان شمالی، افزود: زلزله ای با بزرگای 4.1 در بجنورد در ساعت 5:19 دقیقه رخ داده و از زمان رخداد این زلزله پی در پی لرزه هایی رخ داده که به عنوان پس لرزه های زلزله 5 و 19 دقیقه تلقی می شود.

معاون پژوهشی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله با تاکید بر اینکه استان خراسال شمالی از مهمترین مناطق لرزه خیز ایران است، اظهار داشت: منطقه خراسان شمالی به ویژه منطقه بجنورد منطقه ای است که سابقه لرزه خیزی زیادی دارد به گونه ای که در سال 1535 در منطقه "راز" بجنورد زلزله ای با بزرگای 7 ریشتر رخ داده است.



وی گسل این زلزله را گسل "راز" دانست و ادامه داد: پس لرزه های این زلزله ادامه دارد و انتظار می رود در روزها و حتی تا هفته آینده این لرزه ها ادامه داشته باشند که با توجه به سابقه لرزه خیزی این منطقه، طبیعی به نظر می رسد.



سابقه زلزله های منطقه بجنورد



زارع با بیان اینکه استان خراسان شمالی سابقه زلزله های بزرگ را دارد، یادآور شد: از جمله زلزله های مهمی که در این منطقه رخ داده است می توان به زلزله های 1851 میلادی قوچان با بزرگای 7، زلزله 1853 قوچان با بزرگای 6، زلزله 1871 شمال قوچان با بزرگای 7، زلزله 1893 قوچان با بزرگای 7.1 و زلزله 1875 با بزرگای 6.8 اشاره کرد.



معاون پژوهشی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ادامه داد: مهمترین زلزله مربوط به سال 1929 میلادی مصادف با سال 1308 در منطقه بهرام گرماب بجنورد است که بزرگای آن 7.3 ریشتر بوده و بیشتر از 3 هزار نفر کشته شدند.



وی با بیان اینکه در هر یک از زلزله های ذکر شده بیش از 2 هزار نفر کشته شدند، اضافه کرد: در 20 مرداد سال جاری نیز زلزله ای با بزرگای 5 ریشتر در نزدیکی بجنورد اتفاق افتاد. این نشان می دهد که منطقه بسیار لرزه خیز و فعال است.



وجود 3 گسل فعال در خراسان شمالی



زارع با اشاره به وضعیت گسل های موجود در منطقه خاطر نشان کرد: مهمترین گسل موجود در این استان گسل "کوپه داغ" است. علاوه بر این دو گسل مهم دیگری چون گسل های "باغات" و "راز" نیز در منطقه وجود دارد.



وی با بیان اینکه زلزله امروز منطقه بجنورد مربوط به گسل "راز" است، تاکید کرد: این گسل از جمله گسل های فعال منطقه است که منجر به لرزه های اخیر این استان شده است.



معاون پژوهشی پژوهشگاه زلزله با بیان اینکه بجنورد از مناطق لرزه خیز کشور است، اظهار داشت: بر این اساس در سالهای اخیر ایستگاه لرزه نگاری در این شهرستان ایجاد شده است از این رو مشاهده می شود که تعداد ثبت لرزه های منطقه بیشتر شده است.