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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۰۹

صومعلو به مهر اعلام کرد:

دریافت مالیات مضاعف از مالکان بیش از 3 واحد

دریافت مالیات مضاعف از مالکان بیش از 3 واحد

معاون وزیر راه و شهرسازی از دریافت مالیات مضاعف از افرادی که بیش از 3 واحد مسکونی در اختیار دارند، خبر داد و گفت: این طرح به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است تا مالکان برای اجاره و یا فروش واحدها تشویق شوند.

ابوالفضل صومعلو در گفتگو با مهر درباره سرنوشت خانه های خالی از سکنه اظهار داشت: وزارت مسکن سابق با توجه به اینکه مالیات یکی از ابزارهای کنترل و ثبات در قیمت مسکن و اجاره است، با جدیت وارد این روش شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی بابیان اینکه وزارت مسکن سابق نظرات خود را به صورت مکتوب و کارشناسی به سازمان امورمالیاتی اعلام کرد، گفت: این موضوع مطرح شد که خانه هایی که بیش از 3 واحد مسکونی در اختیار دارند، شامل مالیات مضاعف شوند که این موضوع می تواند آنها را برای اجاره و فروش تشویق کند.

وی درباره چگونگی شناسایی این واحدها از سوی دولت افزود: شناسایی واحدهای خالی از سکنه از روش های مختلفی می تواند انجام گیرد که کنترل قبوض آب و برق از طریق وزارت نیرو یکی از این روشها است، همچنین شهرداریها هم می توانند در این خصوص به وزارت راه و شهرسازی کمک کنند.

به گزارش مهر، 800 هزار خانه خالی از سکنه در شهر تهران وجود دارد که تاکنون اقدام موثری برای ورود این خانه ها به بازار اجاره و فروش انجام نشده است، همچنین در ابتدای امسال هم رئیس سازمان امور مالیاتی به اخذ مالیات مضاعف از خانه‌های خالی از سکنه اشاره کرده بود.

کد مطلب 1493413

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