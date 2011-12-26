پزشک امین طرحی موازی با پزشک خانواده است/ قرار بود ادغام شوند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن امامی رضوی در حاشیه جلسه شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به اجرای طرح پزشک امین توسط سازمان تامین اجتماعی، گفت: مسئولان وزارت بهداشت با اجرای طرح پزشک امین بدون هماهنگی با این وزارتخانه مخالف هستند چرا که این طرح موازی کاری با طرح پزشک خانواده است.

وی افزود: طرح پزشک امین باید با هماهنگی مسئولان وزارت بهداشت و برنامه پزشک خانواده انجام شود اما متأسفانه تاکنون هماهنگی لازم از سوی سازمان تأمین اجتماعی با وزارت بهداشت انجام نشده است.

امامی‌رضوی تاکید کرد: برنامه پزشک امین به دست مسئولان وزارت بهداشت نرسیده است بنابراین نمی‌توان درباره آن اظهار نظر کرد.

وی با اشاره به اینکه بدون هماهنگی با وزارت بهداشت اجرای این طرح صحیح نیست، افزود:‌ با صحبتهایی که با مسئولان وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی داشته ایم، قرار بود این طرح را با پزشک خانواده ادغام کنند و البته این موضوع به نظر وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی بستگی دارد و ما هم اعلام کرده‌ایم که طرح پزشک خانواده و پزشک امین باید با یکدیگر ادغام شوند.

آغاز بررسی تعرفه های دولتی و خصوصی

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: امیدواریم بودجه وزارت بهداشت رشد قابل توجهی داشته باشد و ما هم بتوانیم تعرفه‌ها را به درستی مشخص کنیم.

امامی‌رضوی افزود: تعرفه‌های بخش دولتی باید با تصویب بودجه کل کشور نهایی شود که امیدواریم بودجه وزارت بهداشت رشد داشته باشد و ما هم تعرفه‌ها را به درستی مشخص کنیم.

وی به تعرفه‌های غیر دولتی اشاره کرد و افزود: تعرفه‌های غیر دولتی معمولاً همزمان با نهایی شدن تعرفه‌های دولتی، بودجه و نرخ تورم مشخص می‌شود البته مباحث کارشناسی تعیین این نوع تعرفه‌ها در وزارت بهداشت در حال پیگیری است.

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