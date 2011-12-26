زنگ بی صدای توزیع شیر در اردبیل / وعده هایی که به آینده موکول شد

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود اعلام عمومی آموزش و پرورش استان اردبیل در خصوص آغاز طرح توزیع شیر در مدارس پس از یک ماه تاخیر هنوز شیری به مدارس استان فرستاده نشده و متولیان بدون هیچ نیازی به توزیع و پاسخ بار دیگر اجرای طرح را به آینده موکول کردند.

این طرح وزارت آموزش و پرورش در راستای نهادینه کردن فرهنگ مصرف شیر و کمک به تغذیه کودکان از چند سال پیش شیر با توزیع بسته های شیر برای مصرف دانش آموزان در مدارس پیش دبستانی، مهدهای کودک، مدارس دولتی، غیر انتفاعی، و مراکز بهزیستی وابسته در مقاطع ابتدایی و راهنمایی برای دختران و پسران توزیع می شود.

اما اجرای این طرح و توزیع شیر در سال تحصیلی جدید با داستانهای کش و قوس دار متعدد هنوز در اردبیل راه به جایی نبرده و موجبات نارضایتی اولیا و مربیان مدارس را فراهم کرده و البته تاکنون کسی نیز به این پرسش که چرا آموزش و پرورش استان با برگزاری مراسم و دعوت از رسانه ها زنگ توزیع شیر را در مدارس استان به صدا درآوردند، پاسخی نداده است.

شکاف اعتماد بین مدارس و نهاد متولی

به گفته مدیر یکی از مدارس غیر انتفاعی دخترانه اردبیل توزیع شیر باعث می شود دانش آموز حداقل در محیط مدرسه شیر بنوشند در حالی که در مواقع عادی دانش آموزان به دلیل فرهنگ غلط رایج در کشور و خانواده ها از مصرف شیر دوری می کنند.

مهناز مستقیم اظهار داشت: به علت ایجاد رقابت در داخل کلاسهای درس توسط معلمان دانش آموزان ترغیب به مصرف یک وعده شیر خود می شوند ومی توان به صراحت گفت که با وجود انواع شیرهای طعم دار در بازار کمتر اتفاق می افتد که حتی اگر در بوفه مدرسه شیر باشد کسی آن را بخرد.

وی تاخیرهای مکرر توزیع شیر را باعث نارضایتی والدین دانست و عنوان کرد: با توجه به اینکه تاخیر در اجرای این طرح که پیش از این اعلام شده بود موجب بی اعتمادی عمومی و خانواده به آموزش و پرورش می شود، از نهادهای متولی انتظار می رود وعده های خود را به منظور افزایش اعتماد فی ما بین عملی کنند.

فرهنگ نادرست تغذیه کودکان را هدف گرفته است/ آینده سازان تن سالم ندارند

این مدیر مدرسه با اشاره به سابقه چند ساله حضور خود در فضاهای آموزش و پرورش استان ابراز داشت: به علت ضعفهای عمده در فرهنگ تغذیه که هم از سوی خانواده ها دامن زده می شود و هم از سوی برنامه های تربیتیT اکثر دانش آموزان از پایه های ابتدایی مشکلات عمده در سلامت خود دارند و این موضوع نیازمند توجه جدی حوزه های تربیتی و پرورشی است.

مستقیم تصریح کرد: به علت شیوه های اشتباه رایج در نحوه حضور دانش آموزان در مدارس اکثر دانش آموزان با کیفهای سنگین به مدرسه می آیند و این امر در کنار تغذیه نامناسب و کمبودهای غذایی باعث کمر درد، بازو درد و زانو درد از سنین پایین می شود.

صدا سیما مصرف شیر را تبلیغ کند/ آموزش و پرورش از رسانه ها کمک نمی گیرد

بازار شیرین و رنگارنگ تنقلات زمانی تلخ و ناگوار می شود که با نگاهی عمیق تر می بینیم همین رنگ و لعابها سلامت کودکان را به شدت تهدید می کند و در این بین رسانه ها نیز نه به نفع سلامت کودکان بلکه به نفع تولیدکنندگان انواع تنقلات و خوراکیهای زیان آور برنامه های گسترده ای را اجرا می کنند.

به گفته یکی از والدین اگر چند سال پیش تبلیغات کارتونی برای نوشیدن شیر در رسانه ها به چشم می خورد، امروز جز تبلیغ انواع چیپس و پفک چیزی دیده نمی شود و بی شک زمانی که کودک جذب این تبلیغات می شود مقاومت والدین در عدم خرید آن بی فایده است.

فرناز خوش روش با اشاره به طرح توزیع شیر در مدارس یادآور شد: این طرح برای والدین جای امیدواری است تا فرزندانشان حداقل یک میان وعده مناسب داشته باشند.

خوش روش با انتقاد از توقف و یا تاخیر اجرای این طرح بیان داشت: چند ماه تا انتهای سال تحصیلی باقی نمانده و معلوم نیست اگر تحقق این طرح آنگونه که مسئولان از قبل اعلام کرده اند برایشان مهم است، چرا تاکنون خبری از اجرای آن نیست.

وی با اشاره به نقش رسانه های بویژه صدا و سیما در تربیت و نهادینه کردن فرهنگ درست، از مسئولان آموزش و پرورش استان و حوزه بهداشت و تغذیه دانش آموزان خواست برای فرهنگ سازی تغذیه، پوشاک و بهداشت مناسب دانش آموزان از توان بالقوه رسانه ها کمک بگیرند.

کیفیت شیرهای توزیعی مناسب نیست

برخی از والدین دانش آموزان نیز با انتقاد از کیفیت شیرهای توزیعی مدارس اعتقاد داشتند که علاوه بر کیفیت نامناسب و پایین شیرهای توزیع شده در مدارس طی سالهای قبل، در حالی که شیرهای پاکتی موجود در بازار تاریخ مصرف سه روزه دارند، شیر توزیعی مدارس که به نظر دانش آموزان بیشتر مزه آب می دهد تا شیر؛ تاریخ مصرف یک روزه دارند و این از نظر روانی جنبه منفی دارد.

با این حال مدیر کل آموزش و پرورش استان اردبیل نظری متفاوت و حتی متضاد دارد و با رد انتقادهای مطرح شده معتقد است شیر مدارس کاملا بهداشتی و از همان شیرهای موجود در بازار است.

احمد محمود زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به علت یک روزه بودن تاریخ مصرف شیرها تنها به این نظر بسنده کرد که آموزش و پرورش کارخانه انحصاری تولید شیر ندارند و این تاریخ مصرف به صورت تعمدی درج شده و برای تشویق دانش آموز و اولیا و مربیان در مصرف شیر در همان روز است.

برگزاری مناقصه علت تاخیر در اجرای طرح توزیع شیر

وی در عین حال براحتی و در حالی که یک ماه از نواختن زنگ توزیع شیر در مدارس توسط این مسئول و در مقابل دوربینهای تلویزیونی و خبرنگاران گذشته است، علت عدم تحقق وعده های یک ماه قبل خود در مورد توزیع شیر را این طور پاسخ داد: چون کارخانه و شرکت مناسبی برای توزیع شیر نداشتیم به مدارس شیر داده نشده است.

با این حال محمودزاده پاسخ قابل قبولی به این سوال نداد که چرا قبل از اعلام عمومی مشکل مناقصه حل نشده بود تا دانش آموزان امروز چشم انتظار شیر نمانند و والدین به طرحهای اجرایی مهم آموزش و پرورش کشور بی اعتماد شوند.

توزیع فقط 70 وعده شیر طی سال تحصیلی

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل همچنین از عقد قرارداد با یک شرکت خصوصی برای توزیع شیر در مدارس خبر داد و تصریح کرد: تا پایان هفته جاری اکثر مدارس استان شیر دریافت می کنند و تا 17 دی ماه در تمام مدارس استان شیر توزیع خواهد شد.

با وجود آنکه پیش از این آموزش و پرورش از توزیع سه وعده شیر در هفته و یک پاکت در هر وعده خبر داده بود، وی در اظهارات خود به توزیع فقط 70 وعده شیر برای هر دانش آموز طی سال تحصیلی 90 - 91 اشاره کرد.



وی در پاسخ به این سئوال که آیا همین مقدار شیر می تواند تاثیر قابل ملاحظه ای در سلامت دانش آموزان داشته باشد و علت کاهش تعداد وعده ها چه بوده است؟ عنوان کرد: هدف آموزش و پرورش فرهنگ سازی است و هدف تغذیه دادن به دانش آموزان نیست.

ناگفته نماند که تحقیقات خبرنگار مهر از برخی شرکتهای بزرگ مواد غذایی و توزیع لبنیات در بازار مصرف اردبیل نشان داد که دلایل اعلام شده در تاخیر اجرای این طرح چندان معتبر نبوده و بسیاری از این شرکتها اظهار داشتند که با توجه به سود کم و از همه مهمتر به دلیل عدم دریافت به موقع مبالغ شیرهای واگذار شده تمایلی به حضور در این مناقصه نداشته و هیچ شرکتی در این زمینه پیش قدم نشده است.



همچنین محمودزاده، مدیرکل آموزش و پرورش استان توزیع قرصهای آهن در مدارس راهنمایی و متوسطه اردبیل را با همکاری دانشگاه علوم پزشکی یادآور شد داد و تصریح کرد: طبق این طرح حدود 16 عدد قرص در طول سال تحصیلی در قالب هفته ای یک قرص در اختیار دانش آموزان دختر قرار می گیرد.



وی اظهار داشت: بی شک مشکل کمبود آهن که در میان دختران جوان دیده می شود با این حجم قرص رفع نمی شود و این طرح نیز صرفا جنبه فرهنگ سازی دارد.



در حالی که نظر محمود زاده در نهادینه کردن مصرف شیر طبق اظهارت قبلی و فعلیش مساعد است و در حالی که نقش رسانه ها را مهم و حیاتی می داند با این حال هیچ طرح و برنامه ای را برای دعوت رسانه ها برای تهیه برنامه هایی برای تغییر فرهنگ تغذیه و پوشاک دانش آموزان مطرح نکرد.



از طرفی اختصاص اعتبار 10 میلیارد ریالی برای اجرای طرح توزیع پوشاک و تغذیه رایگان در مدارس و مناطق محروم و روستایی اردبیل در مواجه با بیانات و استدلالهای نهادهای متولی در خصوص علت تاخیر توزیع شیر به نظر همخوانی نداشته و تنها در صورت اجرای طرح می توانست قانع کننده باشد.



اما مهمترین نکته این است، زمانی که به باور عمومی و تاکید خود دانش آموزان هم اکنون ضعفهای عمده ای در فرهنگ غذایی و تغذیه خانواده ها وجود دارد، بهتر نیست به جای واگذاری چند وعده شیر و یا قرصهای آهن این مشکل به صورت ریشه ای حل شود و متولیان به جای "نوش داروی پس از مرگ سهراب" ایده هایی را برای پیشگیری و ارتقا سطح فرهنگ عمومی و خانواده ها ارائه دهند؟

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گزارش: ونوس بهنود

