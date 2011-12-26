نهم دی ماه روز بیعت مجدد با آرمانهای امام خمینی (ره) است

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی عظیمی، با تجلیل از هوشیاری و بصیرت ملت ایران اسلامی و حماسه این روز، گفت: نهم دی ماه روز بیت مجدد با آرمانهای امام راحل (ره)، شهدا، لبیک به ندای رهبری و خرد شدن استخوانهای فتنه و فتنه گران است.

فرماندار شهرستان جوانرود تصریح کرد: نهم دی روز مهم و تاریخ ساز ایران اسلامی است و نباید این واقعه مهم در تاریخ نظام جمهوری اسلامی فراموش شود.

عظیمی با اشاره به توطئه های دشمنان در 33 سال گذشته برای مقابله با ملت آزاده ایران اسلامی، افزود: دشمنان از این اتفاقات درس بگیرند که ملت ایران با توکل به خداوند متعال و با حرکت در مسیر ولایت و رهبری و پیوند ناگسستنی با آرمانهای انقلاب اسلامی هیچگاه دستخوش توطئه های همیشگی و اقدامات فریبکارانه آنان نخواهد شد.

فرماندار جوانرود به رسالت امروز مردم ایران اشاره کرد و گفت: مهمترین رسالت امروز ما این است که مسائل را خوب ببینیم و تحلیل کنیم و نگاه کنیم که رضای خداوند در کدام است.

وی در پایان گفت: باید حوادث، حماسه ها، ‌دستاوردها، ارزشها و آرمانهای انقلاب را برای جوانان و نوجوانان تشریح کرد.