بازگشت وحشت به آمریکا/ تیراندازی در دالاس جان 7 نفر را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این تیراندازی روز گذشته در شهر دالاس ایالت تگزاس رخ داده و تحقیقات پلیس در رابطه با شناسایی عامل یا عاملان آن آغاز شده است.

به گزارش پلیس تگزاس، در تیراندازی روز گذشته سه مرد و چهار زن در آپارتمانی در حومه شهر دالاس کشته شده اند.

انجام این کشتار در آستانه آغاز سال نوی میلادی موجی از وحشت را در ایالت تگزاس به راه انداخته بطوری که برخی از مردم این شهر از امکان انجام اقدامات تروریستی و خرابکارانه توسط افراطیون سخن می گویند.

انجام عملیات های تروریستی در آمریکا همزمان با آغاز سال نوی میلادی، دارای سابقه است و بارزترین نمونه آن شناسایی یک عامل انتحاری در فرودگاه منتهن در روز اول کریسمس پیش از سوار شدن به هواپیما بود.

علاوه بر آن تیراندازی در مراکر علمی آمریکا نیز تبدیل به امری مرسوم در این کشور شده بطوری که در اواخر بهمن ماه سال 86 مرد جوانی با ورود به سالن دانشگاهی در شمال ایلینویز آمریکا اقدام به شلیک گلوله به سمت دانشجویان کرد که در نتیجه این تیراندازی 6 نفر کشته و 16 نفر دیگز زخمی شدند.

این تیراندازی در ساعت 21 به وقت گرینویچ اتفاق افتاد و در آن یک مرد جوان سیاه پوش با یک قبضه تفنگ شکاری و دو سلاح کمری به سوی 160 دانشجوی حاضر در سالن سخنرانی دانشگاه ایلینویز آتش گشود.این مرد جوان، 20 تا 30 گلوله به سمت دانشجویان شلیک کرد و سپس با شلیک گلوله به زندگی خود پایان داد.

در تاریخ 15 فروردین سال 88 نیز مردی با حمله به یک مرکز مهاجرین در شهر "بینگمتون" ایالت نیویورک اقدام به گروگان گرفتن تعدادی از افراد حاضر در این مرکز کرد که در این حادثه فرد گروگان گیر پس از به قتل رساندن 13 گروگان به زندگی خود نیز خاتمه داد تا شمار کلی قربانیان این حادثه به 14 نفر برسد.

این حادثه در حالی رخ داد که که هنوز خاطره خونین بارترین حادثه تیراندازی آمریکا از ذهن مردم این کشور پاک نشده بود. در آن حادثه که در تاریخ 28 فروردین سال 1386 رخ داد مرد مسلحی با ورود به دانشکده فناوری ویرجینیا و گشودن آتش بر روی دانشجویان حمامی از خون به راه انداخت که حاصل آن کشته شدن حداقل 32 دانشجو بود.

در این حادثه که خونین ترین حادثه تیراندازی در تاریخ آمریکا محسوب می شود، فرد مسلح پس از قتل عام دانشجویان اقدام به خودکشی کرد تا شمار کلی قربانیان این حادثه به 33 تن برسد. شاهدان عینی این حادثه تیراندازی فرد مسلح به روی دانشجویان را غیرقابل تصور و وحشتناک توصیف کردند.