بازگشت وحشت به آمریکا/ تیراندازی در دالاس جان 7 نفر را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این تیراندازی روز گذشته در شهر دالاس ایالت تگزاس رخ داده و تحقیقات پلیس در رابطه با شناسایی عامل یا عاملان آن آغاز شده است.
به گزارش پلیس تگزاس، در تیراندازی روز گذشته سه مرد و چهار زن در آپارتمانی در حومه شهر دالاس کشته شده اند.
انجام این کشتار در آستانه آغاز سال نوی میلادی موجی از وحشت را در ایالت تگزاس به راه انداخته بطوری که برخی از مردم این شهر از امکان انجام اقدامات تروریستی و خرابکارانه توسط افراطیون سخن می گویند.
انجام عملیات های تروریستی در آمریکا همزمان با آغاز سال نوی میلادی، دارای سابقه است و بارزترین نمونه آن شناسایی یک عامل انتحاری در فرودگاه منتهن در روز اول کریسمس پیش از سوار شدن به هواپیما بود.
علاوه بر آن تیراندازی در مراکر علمی آمریکا نیز تبدیل به امری مرسوم در این کشور شده بطوری که در اواخر بهمن ماه سال 86 مرد جوانی با ورود به سالن دانشگاهی در شمال ایلینویز آمریکا اقدام به شلیک گلوله به سمت دانشجویان کرد که در نتیجه این تیراندازی 6 نفر کشته و 16 نفر دیگز زخمی شدند.
این تیراندازی در ساعت 21 به وقت گرینویچ اتفاق افتاد و در آن یک مرد جوان سیاه پوش با یک قبضه تفنگ شکاری و دو سلاح کمری به سوی 160 دانشجوی حاضر در سالن سخنرانی دانشگاه ایلینویز آتش گشود.این مرد جوان، 20 تا 30 گلوله به سمت دانشجویان شلیک کرد و سپس با شلیک گلوله به زندگی خود پایان داد.
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