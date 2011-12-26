فیلم چوب الف حاصل یک کار گروهی است

محسن بختیار در گفتگو با خبرنگار مهر به ابهامات ایجاد شده در خصوص کارگردان فیلمی که از شهرستان جاسک به تازگی در جشنواره فیلم قاصدک قزوین موفق به کسب مقام شده اشاره کرد و اظهار داشت: فیلم چوب الف به تهیه کنندگی کانون فیلم و عکس جاسک و با حمایت تجهیزاتی، فیزیکی و فکری اساتید این کانون به همت چند تن از اعضا ساخته شده است.

وی اضافه کرد: برای تشویق و ایجاد انگیزه در اعضای دخیل در ساخت فیلم چوب الف مقرر شد تا این فیلم یکبار به نام خانم نسرین عبادی و یکبار بنام خانم مژده بهرامی به دو جشنواره مختلف فرستاده شود.

وی گفت: در واقع ایده اصلی و فیلم نامه متعلق به خانم بهرامی بود که با تصویربرداری خانم عبادی و هدایت، حمایت و دخالت اساتید کانون فیلم و عکس تبدیل به فیلمی کوتاه قابل ارائه به جشنواره شد.

بختیار به اعتراض صورت گرفته از سوی خانم نسرین عبادی اشاره کرد و بیان داشت: ارسال فیلم به جشنواره قاصدک با نام خانم مژده بهرامی و انتشار اخبار اختصاص جایزه به ایشان، موجب اعتراض خانم عبادی و ایجاد ابهامات در خصوص کارگردان فیلم مذکور شد.

وی یاد آور شد: جایزه جشنواره قاصدک به خانم بهرامی تنها یک لوح تقدیر، تندیس جشنواره و یک عدد فلش مموری بوده و جایزه نقدی دریافت نشده است.

مدیر سابق کانون فیلم و عکس جاسک تاکید کرد: فیلم چوب الف حاصل یک کار گروهی بوده که خانم نسرین عبادی و مژده بهرامی کارگردان مشترک آن محسوب می شوند.

وی تصریح کرد: خانم نسرین عبادی زحمت زیادی را برای تصویربرداری این فیلم در روستای سدیج که محل کار ایشان نیز بوده داشته اما به صرف آن نمی توان تمامی زحمات دیگران را ندید گرفت و ایشان را تنها صاحب اثر دانست.

بختیار عنوان کرد: آموزشهایی که به اعضای کانون داده می شد آنها را قادر می ساخت که بتوانند تصویر برداری قابل قبولی داشته باشند ولی کارگردانی فیلم و چیدن تصویرها در کنار هم برای گفتن یک روایت فیلمی از عهده این نوجوانان بر نمی آمد و می بایست اساتید کانون به عنوان هدایت و حمایت کننده کار را بگردانند.

وی ادامه داد: ارسال این فیلمها به جشنواره با نام اعضای کانون در واقع مزد زحمت هایی بود که در ساخت یک فیلم کشیده اند و هدف ایجاد انگیزه ای برای شروع کار دوباره و رسیدن این نوجوانان به نقطه ای از تجربه، جهت کارگردانی یک فیلم کوتاه بود.

وی اعتراضات خانم نسرین عبادی را نه از روی قصد و غرض بلکه بخاطر عدم داشتن اطلاع کافی از نحوه ساخت یک فیلم دانست و اظهار امیدواری کرد: چگونگی تجربه اولین ساخت فیلم ممکن است ادامه فعالیت یک هنرمند را در این زمینه کاملا قطع و یا شروعی دگربار با قدرت و انرژی شود که آرزوی اتفاق حالت دوم و ادامه کار ساخت فیلم کوتاه را برای هر دو خانم هنرمند دارم.

وی هدف اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی را حمایت از هنرمندان برای ادامه کار عنوان کرد و گفت: فیلم چوب الف بخاطر نگاه و دیدگاه جدید خود به مرحله رشد کودک در جشنواره قاصدک کسب مقام کرد و این چنین افکار و ایده هایی را به وفور می توان در هنرمندان شهرستان جاسک یافت که تنها نیاز به حمایت دارد.

مدیر سابق کانون فیلم و عکس جاسک در ادامه ارسال فیلم چوب الف به جشنواره قاصدک را از طریق اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی جاسک و طبق درخواست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و نه بطور مستقیم عنوان کرد و افزود: پس از اعلام خبر فراخوان برگزاری جشنواره قاصدک تصمیم گرفته شد فیلم گروهی ساخته شده با نام چوب الف به اسم یکی از دو کارگردان فیلم ، خانم مژده بهرامی که یکی از فعالین حوزه فیلم سازی و کانون پرورش فکری شهرستان جاسک است ارسال شود.

وی تاکید کرد: طبق نامه مکتوب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی جاسک و اعلام امور سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان ارسال فیلم چوب الف از هم اکنون به جشنواره های دیگر تنها با اجازه تهیه کننده (کانون فیلم و عکس جاسک) باید باشد و در غیر این صورت این فیلم فاقد مجوز و اعتبار محسوب می شود.