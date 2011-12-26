همه روستاهای شمیرانات تا پایان دولت دهم از نعمت گاز بهره مند می شوند

محمد لاریجانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به فعالیتهای آغاز شده برای اجرای پروژه گازرسانی به روستاهای لواسانات تا پایان سال 91 تمامی روستاهای واجد شرایط لواسانات از نعمت گاز بهره مند می شوند.

وی بیان کرد: خوشبختانه در دولت نهم و دهم عملیات گازرسانی به روستاها با رشد چشمگیری رو به روست و تا پایان دولت دهم همه روستاهای شمیرانات از نعمت گاز بهره مند خواهند شد.

هیچ فرد یا اداره ای نباید مانع گازرسانی به روستاها شود

نماینده عالی دولت در شهرستان شمیرانات ادامه داد: هیچ فرد یا اداره ای نباید مانع از گازرسانی به روستاهای شهرستان شمیرانات شود چراکه نعمت گاز حق مردم است و باید هر چه سریعتر مردم به این نعمت دست یابند.

وی با اشاره به مدت زمان گاز رسانی به لواسانات گفت: مدت زمان این پروژه را 540 روز عنوان کردند، ولی پیمانکاران ما باید تلاش کنند تا با سرعت هر چه بیشتر و همچنین با کیفیتی بالاتر، زودتر از زمان تعیین شده این پروژه را به بهره برداری برسانند.

لاریجانی با اشاره به اینکه برخورداری از این نعمتها از برکات خون شهداست، اضافه کرد: کارهای بزرگ را شهدا کرده اند و اکنون کارهایی که ما انجام می دهیم کارهای بسیار کوچکی است چرا که گاز رسانی به روستاها از روی مین رفتن سخت تر نیست.

وی یادآور شد: همه موانع بر سر راه گازرسانی به روستاهای شمیرانات باید برطرف شود و همه دستگاههای اجرایی در این شهرستان باید با هماهنگی لازم در امر گازرسانی تلاش کنند.

فرماندار شمیرانات افزود: خوشبختانه در جای جای کشور ما متخصصان در حال تلاش اند امروز به برکاتی رسیده ایم و دشمن مجبور شده است تا در مقابل ما زانو زده و سر تعظیم فرود آورد که نمونه بارزآن فرودآوردن هواپیمای جاسوسی آمریکا است.

وی در ادامه با اشاره به انتخابات مجلس نهم بیان داشت: ما موظف به اجراتی قانون هستیم و هیچ مجری حق دفاع از فرد خاصی را ندارد.

بسترسازی برای حضور حداکثری مردم در انتخابات وظیفه مسئولان است



لاریجانی بسترسازی برای حضور حداکثری مردم در انتخابات و برگزاری انتخابات سالم را از وظایف مسئولان دانست و ادامه داد: ما موظفیم فضای انتخابات را سالم نگه داریم و به هیچ عنوان حق نداریم له و یا علیه کسی صحبت کنیم.

وی تأکید کرد: اینکه مردم به چه کسی رأی می دهند به ما مربوط نیست و ما باید تلاش کنیم تا زمینه های لازم برای حضور حداکثری مردم در انتخابات فراهم شود.

این مسئول افزود: مردم روستاها همواره نقش مؤثر و فعالی در انتخابات داشته اند و امید است که در انتخابات آتی نیز به صورت پرشور شرکت کنند.