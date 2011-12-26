سایپا برابر حریف قزاقستانی پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سایپای البرز که در تعطیلات نیم فصل نخست لیگ یازدهم اردوی آماده‌سازی‌اش را در شهر آنتالیای ترکیه دایر کرده است، در نخستین دیدار تدارکاتی خود مقابل تیم ''اوک جت‌پس'' از قزاقستان به برتری دست یافت.

در این مسابقه که عصر یکشنبه برگزار شد، امین منوچهری (34 - پنالتی) و میلاد بختیاری (70) گل‌های تیم فوتبال سایپا را به ثمر رساندند.

تیم فوتبال سایپای البرز در دومین دیدار دوستانه‌اش در اردوی آماده‌سازی ترکیه، فردا سه‌شنبه به مصاف تیم ''شاختار کاراجاندی'' دیگر تیم قزاقستانی که در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های این کشور حضور دارد، می‌رود.