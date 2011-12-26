  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۵ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۱۰

در اردوی آماده‌سازی ترکیه؛

سایپا برابر حریف قزاقستانی پیروز شد

سایپا برابر حریف قزاقستانی پیروز شد

تیم فوتبال سایپا که برای برپایی اردوی آماده‌سازی راهی ترکیه شده، عصر یکشنبه در دیداری تداکاتی مقابل تیمی از قزاقستان به پیروزی دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سایپای البرز که در تعطیلات نیم فصل نخست لیگ یازدهم اردوی آماده‌سازی‌اش را در شهر آنتالیای ترکیه دایر کرده است، در نخستین دیدار تدارکاتی خود مقابل تیم ''اوک جت‌پس'' از قزاقستان به برتری دست یافت.

در این مسابقه که عصر یکشنبه برگزار شد، امین منوچهری (34 - پنالتی) و میلاد بختیاری (70) گل‌های تیم فوتبال سایپا را به ثمر رساندند.

تیم فوتبال سایپای البرز در دومین دیدار دوستانه‌اش در اردوی آماده‌سازی ترکیه، فردا سه‌شنبه به مصاف تیم ''شاختار کاراجاندی'' دیگر تیم قزاقستانی که در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های این کشور حضور دارد، می‌رود.

کد مطلب 1493421

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها