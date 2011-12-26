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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۳۶

سوانح رانندگی در قزوین پنج کشته و مجروح بر جای گذاشت

سوانح رانندگی در قزوین پنج کشته و مجروح بر جای گذاشت

قزوین - خبرگزاری مهر: معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان قزوین گفت: سوانح رانندگی در استان یک کشته و چهار مجروح بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا محتمشی در این مورد گفت: در سانحه اول که روز گذشته در شهرستان تاکستان روی داد یک دستگاه کامیون کمپرسی در بخش اسفرورین حوالی پل سوم با یک دستگاه موتورسیکلت با دو ترک نشین برخورد کرد که بر اثر این حادثه راکب و ترک نشین موتورسیکلت مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند.
 
وی افزود: راکب 16 ساله موتورسیکلت بر اثر شدت جراحات جان سپرد و کارشناس پلیس علت تصادف را عدم رعایت حق تقدم حین گردش از جانب راننده کامیون اعلام کرده است.
 
سرهنگ محتشمی بیان کرد: در سانحه دیگر در جاده قدیم قزوین به رشت یک دستگاه کامیون خاور حوالی مسجد صفا با یک دستگاه سواری پژو 405 با سه سرنشین برخورد کرد که در این حادثه تمام سرنشینان خودرو پژو مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند.
 
پلیس در حال بررسی علت اصلی این تصادف است.
کد مطلب 1493422

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