توانمندسازی شهرهای کوچک به ارتقاء فرهنگ شهرنشینی متکی است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد عجم در جلسه هیئت اجرایی برگزاری همایش توانمندسازی شهرهای کوچک در استانداری اظهار داشت: برگزاری این همایش ابتکار بسیار مناسبی است که باید استمرار داشته باشد و با نگاه به آینده، خروجی و دستاورد مشخصی را برای توسعه و توانمندسازی شهرهای استان در پی داشته باشد.

وی افزود: توانمندسازی شهرهای کوچک فقط به ابعاد مالی و اقتصادی محدود نمی شود بلکه سایر ابعاد مدیریتی، اجتماعی و فرهنگی را نیز در بر می گیرد.

استاندار قزوین تمایل و اشتیاق مردم برای توسعه شهرهای کوچک را از جمله مزیت ها و قابلیت های توسعه شهری ذکر کرد و یادآور شد: باید با برنامه ریزی دقیق و جامع برای توسعه و ارتقاء فرهنگ شهروندی تلاش کرد تا در سایه آن توانمندی اقتصادی و مدیریتی شهرها محقق شود.

وی تصریح کرد: تقویت مبانی فرهنگی و اجتماعی شهرهای کوچک باید از محورها و اولویت های اصلی طرح توانمند سازی باشد که از جمله شاخص های آن مشارکت مردم، احساس تعلق اجتماعی و احساس مالکیت معنوی نسبت به منطقه مسکونی و شهر محل سکونت است.

وی در پایان بر استفاده از ظرفیت های ملی در پیگیری و تحقق دستاوردها و نتایج این همایش تأکید کرد.

نادر محمدزاده مدیرکل مسکن و شهرسازی استان هم با ارائه گزارشی از برنامه ها و اقدامات صورت گرفته برای برگزاری همایش بیان کرد: این همایش در تاریخ 21 دی ماه جاری و با حضور مدیران و مسئولان ملی و استانی، اساتید و دانشجویان، شهرداران، مدیران و کارشناسان مسائل شهری برگزار می شود و تاکنون 80 مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده است.

وی افزود: هدف از برگزاری این همایش شناسایی راههای توانمند سازی شهرهای کوچک است تا این گونه شهرها بتوانند با تکیه بر مشارکت مردم و تعامل با مدیران نیازها و دغدغه های خود را رفع کنند.