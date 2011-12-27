نظر فرهاد رهبر درباره پذیرفتن ریاست دانشگاه آزاد/ رئیس مشخص است

به گزارش خبرنگار مهر، برخی از اعضای هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی در روزهای اخیر اعلام کرده اند که افرادی از جمله فرهاد دانشجو، فرهاد رهبر، حمید میرزاده، عبدالله جاسبی و علی محمد رنجبر به عنوان گزینه های مطرح برای ریاست دانشگاه آزاد مورد بررسی قرار می گیرند.

فرهاد رهبر- رئیس کنونی دانشگاه تهران همواره به عنوان یکی از گزینه های مطرح شده، نامش در اخبار آمده است.

وی طی یک گفتگوی کوتاه در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر که آیا به عنوان یک گزینه مطرح شده، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی را می پذیرد یا خیر گفت: بنده پیش از این نیز در این باره موضع خودم را اعلام کرده بودم.

رئیس دانشگاه تهران در پاسخ به این پرسش که به عنوان یکی از گزینه ها باید برنامه های خود را ارائه دهد، تصریح کرد: این موارد برای رد گم کردن است، شما توجه نکنید.

وی افزود: آن فردی که باید برای ریاست دانشگاه آزاد انتخاب شود، معلوم است.

فرهاد رهبر در مصاحبه های پیشین خود با مهر اعلام کرده بود که ریاست دانشگاه آزاد اسلامی را نمی پذیرد. این در حالیست که فرهاد دانشجو - عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی بارها از فرهاد رهبر به عنوان یکی از گزینه های مناسب ریاست این دانشگاه نام برده است.