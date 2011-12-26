نهم دی‌ تجلی وحدت ملت در پیروی از ولایت فقیه بود

حجت الاسلام سیدسجاد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، حماسه نهم دی را اتمام حجت با استکبار جهانی و عوامل فتنه دانست و اظهار داشت: ملت ایران در این حرکت عظیم به جهانیان نشان دادند که باورهای دینی در راس ارزشهای آنها قرار دارد و حاضر به خدشه وارد شدن به این ارزشها نیست.

وی افزود: نهم دی روز پرافتخاری است که وحدت و یکپارچگی ملت بزرگ ایران در حمایت از ولایت فقیه و رکن رکین نظام مقدس جمهوری اسلامی تجلی پیدا کرد.

حجت الاسلام موسوی با تاکید بر اینکه پاسخگویی به دشمنان انقلاب و اسلام محور حرکت انقلابی مردم ایران در نهم دی 88 بود، گفت: باتوجه به اینکه عوامل فتنه تلاش داشتند در روز عاشورای حسینی ارزشهای دینی و اعتقادی ملت ایران را زیرپا گذاشته و برای رسیدن به خواسته‌های سیاسی خود بهره برداری کنند، ملت ایران با حضور خودجوش در راهپیمایی نهم دی پاسخ کوبنده‌ای به دشمنان داد.

امام جمعه هرمز با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در ارتباط با عظمت این روز گفت: روز نهم دی آنقدر در تاریخ ملت ایران درخشان بود که رهبر معظم انقلاب این حماسه ماندگار را تجلی دست قدرت خدا و حرکتی ماندگار در تاریخ انقلاب خواندند.

وی افزود: در این حماسه به‌یادماندنی ملت مسلمان و انقلابی ایران با بیعت مجدد با آرمان‌های والای امام راحل(ره) و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس اوج انزجار خود از هتاکان و قانون شکنان را شان دادند.

موسوی عنوان کرد: در حماسه نهم دی بار دیگر ملت ایران ولایت‌مداری خود را به گوش جهانیان رساند و تاکید کردند اصل ولایت فقیه یکی از اصلی‌ترین شاخصه‌های انقلاب اسلام و قانون اساسی و همچنین خواست آنهاست.

وی پیام بسیار مهم این حماسه را نمایش بصیرت و آگاهی ملت سرافراز ایران اسلامی دانست و گفت: ‌ملت بزرگ ایران در نهم دی درسی بزرگ از بصیرت و آگاهی را برای خواص بی‌بصیرت و جهانیان به نمایش گذاشتند و با حضور خود بر فضای غبارآلود بعد از انتخابات در کشور پایان داد.