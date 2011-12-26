9 دی صحنه درخشش و حرکت مردم بر محور ولایت بود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی گردانی در آستانه فرارسیدن حماسه مردمی نهم دی ماه با بیان اینکه گرامیداشت حماسه نهم دی جزو شعائر کشور ما است، گفت: عنصر اصلی در این حماسه باور دینی مردم و اطاعت آنها از ولایت فقیه بود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه، افزود: 9 دی صحنه درخشش و حرکت مردم با بصیرت بر محور ولایت بود و حضور مردم در این صحنه مهم عشق و علاقه آنها به نظام و انقلاب اسلامی را بار دیگر اثبات کرد.

گردانی تاکید کرد: حضور مردم در تمام صحنه های اجتماعی برای خنثی سازی توطئه های دشمنان و ایجاد وحدت در میان اقشار مختلف جامعه و تحکیم و پایداری جامعه ضروری است.

وی گفت: ریشه تمام گرفتاری ها و فتنه ها حب دنیا و هواهای نفسانی است و فتنه 88 نیز از این امر مستثنی نبوده و منشا آن را می توان در هواهای نفسانی و قدرت طلبی برخی افراد جستجو کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه گفت: تمام تلاش فتنه گران پس از انتخابات 88 این بود که دولت را حتی اگر سر کار بماند آنچنان تضعیف کنند که نتواند موقعیت مادی آن ها را به خطر اندازد.

گردانی در پایان افزود: ایادی استکبار باید بفهمند ملت ایران بارها در طول تاریخ نشان داده اند در دفاع و حمایت از مقدسات خویش با هیچ کس معامله نکرده و نخواهند کرد و برتوهین کنندگان به ارزش های دینی پاسخی فراموش نشدنی خواهند داد.