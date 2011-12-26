اعتراف ضمنی الهاشمی به اتهامات/ نوری المالکی قبلا جرات نداشت!

به گزارش خبرگزاری مهر، "طارق الهاشمی" در گفتگو با روزنامه الریاض عربستان که امروز منتشر شده با اذعان تلویحی به اتهاماتش تاکید کرد: نوری المالکی نخست وزیر عراق شجاعت کافی را برای به جریان انداختن چنین پرونده بزرگ و بحران سیاسی را در زمان حضور نیروهای آمریکایی نداشت، وی شاید از دخالت آنها در این موضوع هراس داشت و به همین خاطر مسئله را تا عقب نشینی آنها به تعویق انداخت.

این اظهارات معاون "جلال طالبانی" به صورت کاملا واضح از نقش داشتن وی در اتهامات اخیر پرده بر می دارد که طی آن طارق الهاشمی توسط محافظان شخصی خود متهم به صدور اوامری در زمینه ترور شخصیتها و عملیاتهای تروریستی شده است.

الهاشمی که اخیرا در منطقه کردستان عراق حضور داشته، در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: مسئولیت بحران سیاسی فعلی و نتایج آن بر عهده مالکی است. وی با اشاره چالشهای موجود برابر انجام اصلاحات سیاسی در عراق گفت: من با راه حل توافقی که کشور را در مرحله ای نوین قرار دهد موافقم.

وی در پایان با رد اتهامات اخیر خود آنها را تسویه حساب شخصی دانست و افزود: اعترافاتی که از تلویزیون پخش شد کاملا ساختگی بود.

خاطر نشان می شود طارق الهاشمی معاون رئیس جمهور عراق اخیرا به دست داشتن در حملات تروریستی متهم شده و حکم بازداشت وی نیز صادر شده است. نوری المالکی نیز در مواضعی خواستار رای عدم اعتماد به "صالح المطلک" معاون نخست وزیر و بازگرداندن طارق الهاشمی از اربیل به بغداد شد.

این در حالی است که طارق الهاشمی هم اکنون در اقلیم کردستان عراق حضور دارد و مقامات این منطقه از اجرای حکم بازداشت وی سر باز زده اند. روز پنج شنبه گذشته نیز انفجارهای خونینی در بغداد رخ داد که قریب به 300 کشته و زخمی بر جای گذاشت.