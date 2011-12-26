یادبود برای استاد نامجو تا برگزاری نمایشگاه پتینه

به گزارش خبرگزاری مهر، نگارخانه آفرینش نور مراسم از هنر تا هنرمند را با یادبود استاد محمد رضا پوشیده نامجو ، یکی از هنرمندان رشته قلم زنی با حضور دکتر مجید سرسنگی؛ مدیرعامل خانه هنرمندان و تماشاخانه ایرانشهر به همراه تهمینه رابطی معاون سازمان صنایع دستی و گردشگری برگزار می کند.

مراسم یادبود استاد محمد رضا پوشیده نامجو ، استاد برجسته هنر قلم زنی که در اوایل آذر ماه جاری جهان فانی را وداع گفت 6 دی ماه ساعت 16 در نگارخانه آفرینش نور خانه فرهنگ نور برگزار می شود.

این مراسم ویژه به منظور قدردانی از هنر این هنرمند و همچنین معرفی بیشتر هنر و اندیشه‌های او با حضور هنرمندان صاحب نام هنرهای تجسمی برگزار خواهد شد.

استاد محمدرضا پوشیده نامجو در سال 1322 در شهرستان رشت دیده بر جهان گشود. در سن 10 سالگی در تهران به فراگیری رشته قلم‌زنی روی آورد. پس از فراگیری این هنر نزد استادانی چون حسن و جواد علاقه‌مندان و درک محضر استاد محمود دهنوی، درسن 25 سالگی به استخدام وزارت فرهنگ و هنر وقت درآمد.

در سال 1364 به عنوان استاد‌یار دانشگاه و از سال 1369 به عنوان استاد قلم‌زنی در دانشگاه‌های کشور به آموزش این هنر پرداخت و پس از بازنشستگی با تدریس در دانشگاه‌ها و موسسات هنری به کار خویش ادامه داد. او همچنین دارای مدرک درجه‌یک هنری معادل دکترا از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

‌از آثار برجسته‌ استاد نامجو می‌توان به تابلو‌های منقوش به‌آیه شریفه "و ان یکاد" ، آیه‌‌ی" نور" ، سوره‌ی "حمد"،" یاسین" و" الم نشرح" و" اسما الهی" و شجره طیبه چهارده معصوم و همچنین تابلو‌هایی از مس و برنج منقش به نام پنج‌تن آل‌عبا و آیاتی از سوره‌ی مبارکه" فجر" و نام "علی" اشاره کرد.

از دیگر آثار ارزشمند وی می توان 72 لاله با نام شهدای کربلا و همچنین اثری که به یاد دو فرزند شهید خود در دفاع مقدس و 24 تن از شهدای جنگ تحمیلی قلم‌زنی کرده‌است را نام برد.

استاد نامجو در سال 1378 در هفتمین نمایشگاه قرآن کریم به عنوان خادم قرآن شناخته شد و مورد تجلیل قرار گرفت. به کارگیری و استفاده از قلم‌ها در اجرای خوشنویسی در قلم‌زنی از ابتکارات این استاد هنرمند بود.

این مراسم 6 دی ماه ساعت 16در سالن آمفی تئاتر خانه فرهنگ نور برگزار می شود. همچنین نمایشگاهی از آثار وی نیز در نگارخانه آفرینش نور برپاست که بازدید از آن به مدت 3 روز از ساعت 9 تا 19 ادامه دارد.

علاقه مندان برای بازدید از این نمایشگاه ها می توانند به نگارخانه آفرینش نور واقع در بلوار آیت ا... کاشانی ، بعد از پل ستاری ، جنب شهر کتاب ، خانه فرهنگ نور مراجعه و یا با شماره تلفن 44069121 تماس حاصل فرمایند.

عکس های نسرین ترابی در نگارخانه معرفت

نگارخانه معرفت نمایشگاهی از عکس های نسرین ترابی را که با موضوع عاشورا ثبت شده اند در معرض دید عموم قرار داده است.

در این نمایشگاه 30 قطعه عکس از عاشورا به نمایش در آمده است. این تصاویر با موضوعات عاشورا گرفته شده اند. نسرین ترابی متولد 1341 و فارغ التحصیل رشته عکاسی از دانشگاه تهران است که دو کتاب "نقره نوردیده" (تاریخ عکاسی اراک ) و "گزیده ای از تاریخ عکاسی خراسان" از او منتشر شده است.

علاقه مندان می‌توانند غیر از ایام تعطیل و از ساعت 9 صبح تا 19 از این نمایشگاه واقع در نگارخانه فرهنگسرای معرفت بازدید کنند. شماره 44301444 فرهنگسرای معرفت برای کسب اطلاعات بیشتر اعلام شده است.

نمایشگاه هنر "پتینه " در نگارخانه پردیسان

نمایشگاه هنر پتینه از 3 تا 13 دی ماه 90 در نگارخانه پردیسان فرهنگسرای فردوس برپا شد. این نمایشگاه که مجموعه ای گرانبها از ظروف شیشه ای پتینه ای و کهنه کاری روی ظروف را در معرض دید عموم قرار داده است ، شامل آثار دو هنرمند پتینه سپیده عظیمی و الهام صفریان است.

در این نمایشگاه تعداد 10 ظرف شیشه‌ای و تابلوهایی در ابعاد 30 در 40 سانتی متر با تکنیک پتینه دیده می شود.

گروه هنری ساحه(سپیده عظیمی و الهام صفریان) این آثار را خلق کرده اند.

نگارخانه پردیسان در میدان صادقیه، بلوار فردوس، بعد از چهارراه مخابرات، فرهنگسرای فردوس از ساعت 9 صبح تا 19 هر روز میزبان عموم علاقه مندان به صنایع دستی است. شماره تلفن های 44002269 و 70 برای کسب اطلاعات بیشتر اعلام شده است.