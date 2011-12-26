46 بند در سطح حوزه های آبخیز اردبیل احداث می شود

نایبعلی رحیمی روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: این بند ها در سطح حوزه های آبخیز استان با اعتباری بیش از 37 میلیار ریال اجرا می شود .

به گفته وی 22 میلیارد ریال آن از اعتبارات استانی تامین شده و در صورت تحقق و تخصیص اعتبارات مصوب اعتبارات بخش آبخیزداری استان در سالجاری دو برابر افزایش می یابد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل پروژه های در دست اجرای این اداره را 46 پروژه اجرایی 20 پروژه با عنوان احداث بند های تاخیری برای استحصال منابع آبی حوزه های آبخیز، 16 بند کنترل سیلاب جهت مهار سیلابهای حوزه های آبخیز و سیل خیز استان و چهار سد زیر زمینی برشمرد.

رحیمی با بیان اینکه برای اجرای این پروژه ها سه هزار و 800 میلیون ریال اعتبار هزینه می شود افزود: رویکرد اصلی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در بخش آبخیزداری توجه به مطالعه حوزه های آبخیز استان است.

وی عنوان کرد: به منظور علمی کردن فعالیتهای آبخیزداری برای 907 هزار هکتار معادل 60درصد حوزه های آبخیز استان تاکنون مطالعات توجیهی و برای 252 هزار هکتار مطالعات تفضیلی اجرائی تهیه شده و در سالجاری نیز هشت پروژه دیگر در دست مطالعه است.

وی از اختصاص 10 میلیارد ریال اعتبار از محل سفر دور سوم ریاست جمهوری به بخش آبخیزداری خبر داد و تصریح کرد: مقرر شده در طول برنامه پنجم توسعه رقمی بیش از 500میلیارد ریال جهت توسعه اقدامات آبخیزداری و آبخوان داری در سطح استان از محل اعتبارات ملی و استانی اختصاص یابد.

این مسئول پروژه های آبخیزداری در دست اجرای استان را در حوزه های آبخیز برگ چایی، رضی چایی شهرستان مشگین شهر، شریف بیگلو و کفتاره شهرستان اردبیل ،پیله رود وسقزچایی شهرستان نمین، حوزه های آبخیز خوجین خلخال، سکر آباد کوثر، حوزه آبخیز سد سفید رود، قوری چای پارس آباد، قوری چای شهرستان نمین و حوزه های آبخیز شهرستانهای گرمی،بیله سوار و سرعین عنوان کرد.

14 میلیون متر مکعب از آبهای سطی اردبیل استحصال شد

به گفته رحیمی در طول برنامه چهارم توسعه با اجرای پروژه های آبخیزداری در سطح 99هزار و 450 هکتار، 14 میلیون متر مکعب از هرز آبهای سطحی و سیلابهای حوزه های آبخیز استان استحصال و کنترل شده است.

این مسئول اظهار امیدواری کرد: امسال با اجرای این طرحها سه میلیون متر مکعب به حجم آب استحصال شده در سال گذشته اضافه می شود.