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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۰۷

تالار بزرگ شهر بیرجند در ردیف بودجه قرار گرفت

تالار بزرگ شهر بیرجند در ردیف بودجه قرار گرفت

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی گفت: تالار بزرگ شهر در بیرجند از امسال در ردیف بودجه قرار گرفت.

محمد مطهری فر در گفتگو با مهر، از اخذ مجوز کمیسیون 215 برای پروژه تالار بزرگ شهر در این استان طی سال جاری خبر داد و اظهار داشت: در راستای اخذ مجوز از این کمیسیون دولت متعهد به پرداخت اعتبار سالانه به این پروژه شده است.

وی مبلغ تعیین شده برای تالار بزرگ شهر را چهار میلیارد و 500 میلیون تومان اعلام کرد و بیان داشت: این مبلغ طی برنامه چهار ساله به استان اختصاص می یابد، که این اعتبار از امسال آغاز می شود.

مطهری فر با اشاره به اینکه سه پروژه شاخص استان از جمله مصوبات سه سفر هیئت دولت به این استان بوده که تاکنون اجرایی نشده است، افزود: این پروژه ها در سفر چهارم پیگیری شده است.

وی تالار بزرگ شهر، پردیس سینمایی و کتابخانه مرکزی را از جمله مصوبات برشمرد و افزود: دو پروژه تالار بزرگ شهر و کتابخانه مرکزی بیرجند امسال مجوز کمیسیون 215 را اخذ کرده است.

مطهری فر ادامه داد: اعتبار کتابخانه مرکزی استان نیز که سال گذشته در بیرجند کلنگ زنی شد، از سال آینده اختصاص می یابد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: مصوبه پردیس سینمایی بیرجند نیز امسال نتوانست مجوز کمیسیون 215 را اخذ کند، اما این مصوبه در دست پیگیری است. 

کد مطلب 1493436

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