به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر شاهرخ رامین گفت: با مشکلاتی که بر سر راه اجرای طرح پزشک خانواده وجود داشته و از طرفی با عدم احقاق منابع مالی، نظام سلامت با چالش جدی مواجه شده است.

وی افزود: با توجه به هدفمندی یارانه ها پیش بینی می شود که هزینه های حوزه سلامت به صورت مستقیم با مصرف انرژی مانند سایر بخشها و به صورت غیر مستقیم با کاهش کالری و پروتئین در سبد خانواده افزایش خواهد یافت.

رامین گفت: در شرایط فعلی که یارانه­ها به صورت مستقیم پرداخت می شود بیشتر خانواده ها این پول را صرف مخارجی می کنند که به زعم خودشان واجب تر از هزینه های بهداشت و درمان است و در نتیجه از سلامت خود غافل می شوند و این نگران کننده است.

عضو کمیسیون بهداشت درمان ادامه داد: در کمیسیون بهداشت و درمان جلسات متعددی با حضور روسای دانشگاههای علوم پزشکی برگزار شده است و با گزارشهای مبسوطی که در کمیسیون ارائه شد آماری به دست آمد که نشان می دهد به رغم همه کسریهایی که در نظام سلامت از لحاظ مالی وجود دارد اما مسئولین و پرسنل این حوزه با از خود گذشتگی و تلاش مضاعف سعی کردند که اجازه ندهند این نقص ،کمبودی در نظام ارائه خدمات سلامت به جامعه ایجاد کند.

وی در پایان گفت: اعضای کمیسیون بهداشت و درمان وظیفه خود می دانند که این موضوعات را به صورت کارشناسانه و با اعداد و ارقام دقیق به معاونت راهبردی ریاست جمهوری اطلاح دهند و پیگیری کنند که با اجرای قانون و تامین منابع همانطور که در قانون دیده شده بزودی کسری منابع تامین شود.