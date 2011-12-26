به گزارش خبرگزاری مهر، سعید فرجی طی حضور 15 روزه خود در موگادیشو، پایتخت سومالی، بخشی از زندگی آوارگان و قحطیزدگان ساکن موگادیشو را به تصویر کشیده است.کشور سومالی که از سال 1991 فاقد دولت مرکزی است، به دلیل حضور نیروهای شبه نظامی الشباب وابسته به القاعده، همواره به عنوان یکی از خطرناکترین نقاط روی زمین نام برده شده است. در سالهای اخیر به دلیل خشکسالی و نداشتن دولت مرکزی، با قحطی گستردهای روبهرو است که به گفته سازمان ملل متحد، در 60 سال اخیر بیسابقه است.
تابستان امسال و پس از یک سال درگیری شدید، نیروهای دولت انتقالی موفق به بیرون راندن گروه الشباب از موگادیشو، پایتخت سومالی شدند که این امر زمینه را برای ارسال کمکهای انساندوستانه بینالمللی فراهم کرد. سعید فرجی که فعالیتهایش را در زمینه مستند بحران متمرکز کرده، پیش از این سابقه حضور در جنگ 33 روزه لبنان را نیز داشته است. کتاب عکس «تبادل» که شامل عکسهای او و برادرش وحید فرجی از رویدادهای جنگ 33 روزه لبنان تا پایان عملیات تبادل اسرا در سال 2008 میشود و به تازگی منتشر شدهاست، از دیگر تجربیات ماندگار این عکاس جوان در عرصه مستند بحران به حساب میآید.
نمایشگاه آخرین فرزندان سومالی که ساعت 17 روز سهشنبه ششم دیماه گشایش مییابد تا بیستم بهمنماه برای بازدید عموم دایر خواهد بود.علاقمندان میتوانند روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 تا 19 و پنجشنبهها از ساعت 10 تا 15 (به جز روزهای تعطیل) به موزه هنرهای صبا واقع در میدان فلسطین، خیابان طالقانی، خیابان برادران شهید مظفر، تقاطع بزرگمهر، شماره 74 مراجعه کنند.
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