افزایش تقاضای تغییر نام بین گلستانیها

سیف الله ابوترابی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 22 درصد رشد داشته است.

وی عنوان کرد: از سال 1305 تا 1390 نامهای "محمد، علی، حسین، مهدی، رضا، حسن، محمدرضا، علیرضا، احمد و ابراهیم" بیشترین فراوانی نام بین مردان بوده است.

ابوترابی بیان داشت: همچنین نام های " فاطمه، زهرا، مریم، معصومه، زینب، خدیجه، سکینه، رقیه " و .. نیز بیشترین فروانی نام بین بانوان بوده است.

مدیرکل ثبت احوال گلستان گفت: به ازای هر 9.7 ازدواج یک طلاق در استان روی می دهد که نسبت به کشور وضعیت بهتری داریم.

ابوترابی افزود: سال گذشته به ازای هر 6.5 ازدواج یک فقره طلاق در کشور ثبت شده است.

وی اظهار داشت: در هشت ماه سالجاری 17 هزار و 153 مورد ازدواج و هزار و 653 مورد طلاق در استان ثبت شد.

وی عنوان کرد: بر اساس آمارها 45 تا 50 درصد طلاق ها در استان مربوط به زیر چهار سال زندگی مشترک است.

ابوترابی بیان داشت: میانگین سن ازدواج نیز در استان 26 سال است.