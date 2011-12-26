هیئت بازرسی در اداره کل اوقاف و امور خیریه قزوین مستقر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین یزدان پناه با اعلام این خبر اظهارداشت: با استقرار هیئت بازرسی، بررسی عملکرد اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قزوین در زمینه اراضی و املاک موقوفات و نذورات بقاع متبرکه آغاز شد.

وی افزود: این استقرار در راستای انجام وظایف قانونی و تحقق بازرسی های برنامه ای سال جاری صورت گرفته است.

مدیرکل بازرسی استان قزوین تصریح کرد: مراسم معارفه این هیئت بازرسی با حضور مسئولین دستگاه نظارتی و اجرایی در اداره کل اوقاف قزوین برگزار شد و بازرسان پس از معارفه در اتاق نظارت و بازرسی مستقر شدند.

وی یادآور شد: بررسی عملکرد اوقاف در مورد اراضی و املاک غیر متصرفی موقوفه زمینهای کشاورزی، منازل و مغازه ها و چگونگی نظارت بر نذورات بقاع متبرکه و نحوه مصرف آنها و همچنین بررسی عملکرد در زمینه تأمین درآمدهای موقوفات از مهمترین عناوین و محورهایی است که توسط کارشناسان مورد ارزیابی قرار می گیرد.

یزدان پناه بیان کرد: شهروندان می توانند با مراجعه به سامانه ملی رسیدگی به شکایات و اعلامات سازمان بازرسی کل کشور به آدرس اینترنتی http://shekayat.bazrasi.ir شکایات و اعلامات خود را در خصوص نحوه عملکرد این دستگاه اجرایی ثبت و پیگیری کنند.

وی اظهارداشت: در همین زمینه تلفن گویای ستاد خبری اداره کل بازرسی استان قزوین مرکز استان 136، شهرستانها 3350022 –0281 به صورت شبانه روزی آماده دریافت نظرات، پیشنهادها و اعلامات مردمی است.

هیئت بازرسی تا شش بهمن ماه در اداره کل اوقاف و امور خیریه مستقر است.