نان برتر به کرمانشاهیان معرفی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر پیمان پاکزاد گفت: با عنایت به شرح وظایف سازمانی این اداره که نظارت بر کیفیت تهیه و تولید مواد غذایی است و پیرو تکلیف مقامات مسئول استان در خصوص برخورد علمی و حل مسئله نان در کرمانشاه، اقدام به تشکیل دبیرخانه نان برتر کرده ایم.

رئیس اداره نظارت بر مواد غذایی، بهداشتی و آرایشی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تاکید کرد: این دبیرخانه بر خلاف نام خود، یک تشکیلات پویا و مرکب از افراد صاحب نظر در تهیه و تولید نان است و نگاه ما در این گروه یک نگاه غیرتکلیفی و ترغیبی به مشکلات نان است.

وی افزود: در حال حاضر مهمترین مشکل نان کرمانشاه، در امر تهیه خمیر و عدم فرصت دهی برای انجام گرفتن فرآیند تخمیر و استفاده از جوش شیرین در بعضی نانواییهاست که برای رفع این مشکلات ما در وهله اول و به عنوان هدف کوتاه مدت، با شناسایی نانواییهایی که اقدام به طبخ استاندارد نان با استفاده از خمیرمایه می کند، اقدام به معرفی این واحدها به آحاد مردم خواهیم کرد تا ارجاع مشتری به این نانواییها که اقدام به عرضه نان ماکول و به عبارتی برتر می کند، بیشتر شده و حاشیه سود آنان نیز افزایش یابد.

دکتر پاکزاد تاکید کرد: اینکار باعث خواهد شد که سایرین نیز ترغیب شوند تا نسبت به ارائه محصول ماکول و استاندارد اقدام کنند، البته در این زمینه با بهره گیری از تجارب با ارزش کارشناسان سازمان فنی و حرفه ای و خبرگان هنر "نان" و نیز به کارگرفتن ظرفیت تولید شرکت تولید کننده تک مایه، در حال طراحی بسته های پیشنهادی هستیم که ضمن بالابردن کیفیت نان، تضمین کننده منافع خبازیها نیز هستیم.

رئیس اداره نظارت بر مواد غذایی حوزه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: امروزه نان علاوه بر آنکه یک غذای استراتژیک است، به عنوان یک دارو نیز مد نظر کارشناسان عرصه سلامت بوده و در همین راستا باید بازتعریفی در نقش تغذیه ای و سلامت گسترانه "نان" صورت بگیرد.

وی افزود: لذا در افق کار این "دبیرخانه" تشکیل پژوهشکده نان در غرب کشور با استفاده از توان علمی اساتید گروه تغذیه و سایر خبرگان دیده شده است.

دکتر پاکزاد در پایان جلسات دبیرخانه تا حصول یک برون داد عینی، هر هفته تشکیل خواهد شد و پس از هر جلسه اطلاعات آن در اختیار رسانه های جمعی قرار خواهد گرفت.