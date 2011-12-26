11 نفر در حوزه های انتخابیه مازندران نام نویسی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی صبح دوشنبه در نشست خبری ستاد انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی مازندران در استانداری افزود: از این تعداد 9 نفر مرد و دو نفر زن در حوزه های انتخابیه مازندران نام نویسی کردند.

وی اظهار داشت: این افراد در حوزه های انتخابیه بابل، بابلسر و فریدونکنار، نور و محمود آباد، نوشهر، بهشهر و گلوگاه، ساری و قائم شهر نام نویسی کردند.

رئیس ستاد انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هیچ یک از دوازده نماینده مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی در لیست ثبت نام شدگان نیستند، تصریح کرد: این تعداد ثبت نام شده تا ساعت 17 عصر روز یکشنبه چهارم دیماه بوده است.

ابراهیمی با بیان اینکه بررسی سوابق داوطلبان در مراجع چهارگانه از چهارم تا دهم دیماه انجام می شود، یادآور شد:بررسی صلاحیت داوطلبان در هیئت های اجرایی از دهم تا نوزدهم دیماه است.

وی با اعلام اینکه شکایت داوطلبان رد صلاحیت شده به هیئت های نظارت از بیست و یکم دیماه انجام می شود، افزود: مردم در دوازدهم اسفندماه 90 حضوری حداکثری دارند.

13 نماینده از 9 حوزه انتخابیه مازندران، با رای گیری در دوازدهم اسفندماه 90 راهی بهارستان می شوند.