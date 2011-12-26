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۵ دی ۱۳۹۰، ۹:۵۹

در گفتگو با مهرعنوان شد:

جزئیات صدور شناسنامه مکانیزه برای 15 و 30 ساله‌ها

جزئیات صدور شناسنامه مکانیزه برای 15 و 30 ساله‌ها

معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور از صدور شناسنامه برای افراد 15 و 30 ساله در کشور خبر دادو گفت: برای چهارگروه از مردم جامعه شناسنامه مکانیزه جدید صادر می‌شود.

محسن کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: براساس قانون افراد دارای 15 سال سن باید نسبت به عکس دار شدن شناسنامه خود اقدام کنند. به همین دلیل شناسنامه جدید مکانیزه برای آنان صادر می شود و تعداد صفحات آن نیز از 2 به 4 صفحه تغییر می کند.

وی با اشاره به اینکه برای چهار دسته از افراد شناسنامه مکانیزه صادر خواهد شد، گفت: گروه اول افرادی که شناسنامه آنها مفقود شده، گروه دوم 15 ساله ها، گروه سوم افرادی که مشخصات سجلی آنان باید براساس حکم دادگاه تغییر کند و گروه چهارم نیز 30 ساله ها هستند.
 
معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور تاکید کرد: در این مرحله به جز گروههای ذکر شده قصد نداریم برای صدور شناسنامه مکانیزه جدید فراخوان عمومی اعلام کنیم.
 
به گفته کرمی، 30 ساله ها نیز برای تغییر عکس شناسنامه خود براساس قانون باید به شعب ثبت احوال مراجعه کنند که در این صورت شناسنامه جدید برای آنها نیز صادر می شود.
 
وی در مورد تعداد افرادی که شناسنامه جدید برای آنان صادرخواهد شد گفت: حدود یک میلیون و 200 هزار فرد 15 ساله در کشور وجود دارد اما از تعداد افراد 30 ساله آماری در دست نداریم.
 
 
کد مطلب 1493449

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