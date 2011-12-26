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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۵۰

بهروان در گفتگو با مهر:

آینده خیلی از مسائل را مشخص می‌کند/ وحدت شیوه در فدراسیون به وجود می‌آید

آینده خیلی از مسائل را مشخص می‌کند/ وحدت شیوه در فدراسیون به وجود می‌آید

رئیس‌ سازمان لیگ آزادگان با اشاره به برگزاری بسیار مطلوب مجمع عمومی فدراسیون فوتبال، اظهار داشت: آینده بسیاری از مسائل را معلوم و مشخص خواهد کرد.

غلامرضا بهروان در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد مجمع عمومی فدراسیون فوتبال ضمن بیان مطلب فوق گفت: مجمع به خوبی برگزار و به بهترین شکل جمع و جور شد، در این نشست مخالفان و موافقان تعارف را کنار گذاشته و بدون رودربایستی صحبت‌های خود را بیان کردند.

وی با بیان اینکه پیش از رای‌گیری هم اعلام شده بود باید برای تصویب تغییرات در اساسنامه دو سوم اعضا به آن رای بدهند، تاکید کرد: بعد از رای‌گیری دو سوم اعضا به این انجام تغییرات در اساسنامه رای دادند و وقتی دو سوم رای داده باشند، قطعا 1+50 هم خواهد بود.

رئیس‌ سازمان لیگ آزادگان در مورد اینکه با رای اعضای مجمع فدراسیون فوتبال به تغییرات در اساسنامه، آیا این مسئله به سود فدراسیون خواهد بود یا نه؟ تاکید کرد: تنها باید بگویم آینده بسیاری از مسائل را معلوم و مشخص می‌کند.

وی در مورد انتخاب نواب رئیس، توسط رئیس فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: سیستم اداری مملکت ما اینگونه است که بالادستی، پایین دستی را انتخاب کند که این مسئله باعث وحدت شیوه می‌شود.

بهروان با بیان اینکه در انتخابات شرکت نکرده و تنها کار خودش را می‌کند، در پایان در مورد برگزاری هفته پایانی نیم فصل نخست لیگ دسته اول در انتهای هفته جاری گفت: طبق تصمیمات اتخاذ شده، در پایان تعطیلات نیم فصل نخست لیگ دسته اول، با تیم‌های بدهکار برخورد خواهیم کرد که این برخوردها شامل کسر امتیاز و مسائل دیگر است.

کد مطلب 1493450

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