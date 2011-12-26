نرخ تولد جمعیت شهری اردبیل منفی است/ افزایش مجدد متولدان دختر

عبدالله امینی روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بر خلاف رشد منفی تولد در جمعیت شهری، رشد تولد در جمعیت روستایی 18.6 افزایش داشته است، اظهار داشت: در 9 ماهه اول سال 89 در جمعیت روستایی استان پنج هزار و 345 مورد تولد ثبت شده که این تعداد امسال به شش هزار و 341 مورد افزایش یافته است.

وی با اشاره به رشد 54 صدم درصدی ولادت در مجموع جمعیت شهری و روستایی استان طی 9 ماهه اول سال جاری افزود: در 9 ماهه اول سال 89 در استان 18 هزار و 25 مورد ولادت ثبت شده بود که این رقم به عدد 18 هزار و 133 مورد افزایش یافته که رشدی 54 صدم درصدی را نشان می دهد.

مدیر کل ثبت احوال استان اضافه کرد: نسبت تولد جمعیت شهری به روستایی 186 است و این یعنی به ازای هر 100 مورد ثبت ولادت در جمعیت شهری 186 ولادت در جمعیت روستایی ثبت شده است.

ثبت روزانه 67 تولد و 18 فوت در اردبیل

وی با بیان اینکه هر روز 67 نوزاد در استان اردبیل به دنیا می آیند، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه 18 هزار و 133 مورد ولادت ثبت شده که به طور متوسط هر ساعت سه نوزاد در استان به دنیا می آیند.

امینی نرخ خام ولادت در استان را 19.6 در هزار اعلام کرد و یادآور شد: نسبت جنسی تولد پسر به دختر 108 است، یعنی به ازای هر 100 پسری که به دنیا آمده 108 مورد نوزاد دختر ثبت شده است.

وی از افزایش پنج درصدی نرخ فوت در 9 ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته در استان خبر داد و ابراز داشت: در 9 ماه اول سال 89 تعداد فوتی ثبت شده چهار هزار و 718 مورد بود که در سال 90 این تعداد به چهار هزار و 952 مورد رسیده که حاکی از ثبت 18 مورد فوت در هر روز و یک فوت در هر یک ساعت و نیم است.

این مسئول از کاهش 4.4 درصدی فوت در جمعیت شهری خبر داد و اظهار داشت: نرخ فوت در جمعیت شهری از دو هزار 924 مورد در 9 ماهه سال 89 به دو هزار و 795 مورد در مدت مشابه سال جاری کاهش یافته است.

وی با اعلام افزایش در نرخ فوت جمعیت روستایی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون دو هزار و 157 مورد فوت در جمعیت روستایی ثبت شده که این میزان در مدت مشابه سال قبل هزار و 794 مورد بوده که افزایش 20.2 درصدی نرخ فوت در جمعیت روستایی را نشان می دهد.

مدیر کل ثبت احوال استان نرخ خام فوت در استان را 5.2 در هزار برشمرد و تصریح کرد: به ازای فوت هر 100 نفر زن، 129 مرد فوتی داشتیم که این یعنی نسبت جنسی فوت مرد به زن 129 است و این آمار در جمعیت شهری به روستایی 130 بوده که نشان دهنده فوت به ازای هر 100 روستایی، 130 جمعیت شهری فوت کرده است.

هر روز 60 ازدواج در اردبیل ثبت می شود/کاهش ازدواج در روستاها

وی از ثبت 16 هزار و 359 مورد ازدواج در 9 گذشته در استان خبر داد و عنوان کرد: این تعداد افزایش چهار درصدی را در مقایسه با سال قبل نشان می دهد و از این تعداد 10 هزار و 705 مورد در جمعیت شهری و پنج هزار و 654 مورد در جمعیت روستایی به ثبت رسیده است.

امینی با بیان اینکه این تعداد در 9 ماهه سال قبل 15 هزار و 854 مورد بوده است، بیان داشت: میانگین ازدواج در کل جمعیت استان رشد چهار درصدی را نشان می دهد که این امار در جمعیت شهری رشد مثبت و در جمعیت شهری رشد منفی داشته است.

وی با اشاره به افزایش هشت درصدی ازدواج جمعیت شهری نسبت به سال گذشته افزود: در 9 ماهه سال جاری 10 هزار و 705 مورد ازدواج شهری ثبت شده که نسبت به 9 هزار و 905 مورد سال قبل رشد هشت درصدی نشان می دهد.

این مسئول از کاهش ازدواج در جمعیت روستایی خبر داد و گفت: تعداد ازدواج روستایی از پنج هزار و 949 مورد در 9 ماهه سال گذشته به پنج هزار و 654 مورد در نه ماهه سال جاری کاهش یافته که نرخ رشد منفی پنج درصد را مشخص می کند.

امینی با بیان اینکه هر روز 60 مورد ازدواج ثبت می شود،تصریح کرد: نرخ خام ازدواج در استان 2/17 در هزار می باشد و این یعنی به ازای هر یک هزار نفر از جمعیت استان 17 مورد ازدواج ثبت شده است.

وی نرخ ازدواج در جمعیت شهری را بالاتر از جمعیت روستایی برشمرد و اضافه کرد: نرخ ازدواج شهری به روستایی 189 است که نشان می دهد به ازای هز 100 ازدواج ثبت شده در جمعیت روستایی 189 مورد ازدواج در جمعیت شهری ثبت شده است.

تاخیر در گرفتن گواهی فوت به دلیل دریافت یارانه

مدیرکل سازمان ثبت احوال استان یکی از اهداف مهم این سازمان را صدور شناسنامه برای موالید و صدور گواهی فوت برای متوفی دانست و ابراز داشت: مهلت قانونی برای ثبت موالید 15 روز و مهلت قانونی برای گرفتن گواهی فوت 10 روز است که در صورت تاخیر شامل جریمه های دولتی می شود و باید خانواده ها این جریمه را پرداخت کنند.

امینی با بیان اینکه مردم برای ثبت موالید زودتر و برای ثبت متوفی دیرتر اقدام می کنند، متذکر شد: با هدفمند شدن یارانه ها مردم برای دریافت یارانه نوزاد تازه به دنیا آمده زودتر اقدام می کنند، اما برای دریافت گواهی فوت و به خاطر دریافت یارانه نقدی متوفی دیرتر از مهلت قانونی اقدام می کنند.

کارتهای ملی تاریخ انقضا همچنان معتبر است

وی همچنین با بیان اینکه ارائه خدمات ادارات دولتی بر اساس کد پستی صورت می گیرد، تاکید کرد: کسانی که به دلایلی مجبور به مهاجرت درون استانی یا برون استان یا حتی خارج از کشور شده اند، باید با مراجعه به ادارات ثبت احوال در محل اقامت خود نسبت به تغییر آدرس و کدپستی خود اقدام کنند.

به گفته وی با اطلاع تغییر آدرس خدمات مبتنی بر کدپستی برای آنها مهیا می شود و اگر اقدامی در این مورد انجام ندهند مسئولیت هرگونه اختلال در ارائه خدمات بر عهده خود فرد خواهد بود.

امینی با اعلام این خبر که تا زمان صدور کارتهای ملی هوشمند، تمام کارتهای ملی تاریخ گذشته شهروندان همچنان معتبر است، تصریح کرد: با توجه به بخشنامه دفتر ریاست جمهوری به ادارات و سازمانهای دولتی این کارتها تا زمان صدور کارت هوشمند معتبر بوده و خدمات این کارت طبق سالهای گذشته در ارگانهای مختلف بدون هیچ مشکلی ارائه می شود.

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گفتگو: توحید مهدوی