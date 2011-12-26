نخستین بناى سرامیکى ضد زلزله در قشم رونمایى مى شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرزین حقدل صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران در این خصوص بیان داشت: طرح ساخت بنایى با سازه سرامیکى توسط یکى از شرکتهاى مستقر در مرکز بین المللى رشد ارائه شد و با تحقیقات فراوان این طرح طى دو ماه به مرحله اجرا درآمد.

وى با اشاره به احتمال ثبت شدن این بنا در کتاب گینس گفت: این طرح به احتمال قوى در کتاب گینس ثبت خواهد شد و در مجموع با اعتبارى حدود 160 میلیون ریال از سوى سرمایه گذار بخش خصوصى و باهمکارى معاونت تحقیقات علمى ریاست جمهورى در قالب یک طرح آزمایشى ساخته شد و در آینده به مرحله انبوه سازى خواهد رسید.

حقدل ادامه داد: در اجراى این طرح دانشگاه هنر اصفهان نیز براساس تفاهمنامه موجود با مرکز بین المللى رشد، همکارى داشته است.

وی عنوان کرد: مرکز بین المللی رشد قشم به عنوان یک رویکرد اساسی در امر کار آفرینی و ایجاد اشتغال و شکل گیری کسب و کارهای کوچک و متوسط و به عنوان محیطی مناسب جهت استقرار و حضور صاحبان ایده و فعالیتهای تحقیق و توسعه و واحد های ادارات ، صنایع و پژوهشی - دانشگاهی در عرصه بین المللی به فعالیت پرداخته است.

این مرکز با 31 شرکت فعال و 10 شرکت در حال پذیرش، با رویکرد علمى و تحقیقاتى در منطقه آزاد قشم فعالیت مى کند.

