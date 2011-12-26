برگزاری همایش "امام خمینی (ره) و بیداری جوانان مسلمان " در نیجریه

به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش که در کالج "ایبی کونله لاول " شهر ایله ایفه واقع در ایالت اوشون در جنوب نیجریه برگزار خواهد شد، اساتیدی از دانشگاههای مختلف نیجریه، مقامات محلی استان، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اقشار مختلف به ویژه دانشجویان و دانش آموزان شرکت خواهند داشت.

در ایام برگزاری همایش ضمن بررسی موج بیداری اسلامی خصوصا در بین جوانان مسلمان در کشورهای اسلامی به ویژه در شمال آفریقا نقش تفکرات و رهنمودهای امام خمینی (ره) در پیدایش این بیداری فراگیر مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.



در این همایش همچنین چالش هایی که نسل جوان مسلمان خصوصا در نیجریه با آن مواجه هستند نیز مورد کنکاش قرار خواهد گرفت.