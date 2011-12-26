صرفه جویی 280 میلیون ریالی مصرف بنزین با افتتاح راه اردبیل - سرچم

به گزارش خبرنگاه مهر، سید حسین صابری عصر پنجشنبه در مراسم تجلیل از دست اندرکاران اجرایی جاده اردبیل – سرچم اظهار داشت: در آغاز طرح مطالعاتی این پروژه قرار بود جاده از اردبیل به لوشان در استان گیلان احداث شود، اما در سال 74 این مسیر به سمت سرچم و میانه تغییر پیدا کرد.

وی علت اصلی تغییر مسیر جاده را هزینه زیاد ساخت عنوان کرد و افزود: در صورت احداث جاده اردبیل - لوشان اعتباری حدود اعتبار راه آهن اردبیل - میانه لازم داشت بنابراین با مطالعات انجام شده تصمیم به تغییر مسیر گرفته شد.

استاندار اردبیل یکی از مزیتهای افتتاح این جاده را افزایش قیمت زمینهای روستاهای اطراف این جاده برشمرد و مدعی شد در مدت چند روز گذشته از مورد بهره برداری این طرح قیمت زمین روستاهای اطراف جاده 30 الی 40 درصد افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه هم اکنون با افتتاح این جاده در عرض دو ساعت می توان از اردبیل به آزاد راه زنجان رسید، ابراز داشت: این جاده فقط راه رسیدن به تهران را کوتاه نمی کند بلکه راه رسیدن به 17 استانی که به قم و تهران ختم می شوند را نزدیک تر کرده است.

صابری کاهش مسافت، زمان مسافرت و آلودگی را از دیگر مزیتهای جاده اردبیل - سرچم عنوان کرد و یادآور شد: در سال جهاد اقتصادی افتتاح چنین پروژه ای موجب کاهش هزینه ها می شود بگونه ای که یکی از بزرگترین کارهای انجام شده در استان اردبیل باید عنوان شود.

آسفالت ریزی 354 هزار تنی برای جاده اردبیل - سرچم

مدیر کل راه و ترابری استان اردبیل نیز در این مراسم با اشاره به مدت زمان طولانی افتتاح جاده اردبیل به سرچم، به عنوان اولین مدیر استان از تمام مردم این استان و اردبیل عذرخواهی کرد.

محمد کریم هدایتی اظهار داشت: طولانی شدن این طرح موجب نارضایتی و ناراحتی مردم شد اما خدا را شاکر هستیم که توانستیم پروژه عظیم و مهم جاده اردبیل – سرچم که مردم مدتها منتظرش بودند را به بهره برداری برسانیم.

وی با بیان اینکه برای تکمیل نهایی این پروژه بیش از 354 هزار تن آسفالت ریزی شده، متذکر شد: در طول عملیات اجرایی نیز 11 میلیون متر مکعب خاکبرداری و سه میلیون و 200 هزار متر مکعب خاکریزی انجام شده است.

مدیر کل راه و ترابری استان با اشاره به جاده سازی 117 کیلومتری با عرض 11 متری در این پروژه، تصریح کرد: 13 مورد پلهای خاص به طول 84 متر، سه دستگاه گالری به طول 385 متر و 9دستگاه تونل در این جاده مورد بهره برداری قرار گرفته که کل هزینه برای افتتاح این طرح از آغاز تا به زمان بهره برداری هزار و 800 میلیارد ریال بوده است.

وی با بیان اینکه این پروژه ادامه پروژه سربند – اردبیل به فیروز آباد است که در دهه 60 آغاز شده بود ، عنوان کرد: این پروژه در دهه 60 توسط اداره راه و ترابری از اردبیل به سمت "قره قشلاق" اجرا شده بود که در دهه 70 با مطالعات انجام شده به سمت سرچم تغییر یافت.

هدایتی آغاز عملیات اجرایی پروژه اردبیل به سرچم را از سال 79 عنوان کرد و افزود: از سال 79 تا سال 83 سه پیمانکار قطعات فازهای مختلف این پروژه را کار کردند و در نهایت تا پایان سال 89 حدود 70 درصد عملیات انجام شده بود.

وی با بیان اینکه با تفویض عملیان این جاده به استان شاهد پیشرفت مناسب کار بودیم، تصریح کرد: در طول هفت ماه سال 90 حدود 30 درصد عملیات باقی مانده انجام و در حدود پنج الی 10 درصد عملیات جدید در مسیر تعریف و اجرا شد.