ساکنان سه شهر گلستان از خدمات فاضلاب بهرمند هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر علیمرادی افزود: مدول (فاز) اول تصفیه خانه فاضلاب شهر گرگان نیز به بهره برداری رسیده و انشعاب فاضلاب در برخی از نقاط این شهر نیز در حال واگذاری است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان یادآور شد: با توجه به ظرفیتهای بالای بخش خصوصی این شرکت پروژه فاضلاب دو شهر علی آبادکتول و آق قلا را از طریق فاینانس با اعتباری بالغ بر 600 میلیارد ریال اجرا خواهد کرد.

وی در ادامه عنوان کرد: پروژه فاضلاب شهرهای گنبد کاووس و آزادشهر در حال اجراست.

علیمرادی اظهار داشت با عنایت به سیساستهای دولت محترم به بخش خصوصی و با توجه به نامگذاری سالجاری بنام سال جهاد اقتصادی اقدامات خوبی در بخش کیفیت آب شرب در استان گلستان صورت گرفته است.

وی عنوان کرد: با تغییراتی که در سیستم گندزدایی و ضدعفونی آب شرب توسط همکاران این شرکت صورت گرفت، سیستم الکترولیز نمک طعام جایگزین گاز کلر شده است.

وی با اشاره به صرفه جویی 370 میلیون تومانی در سیستم گندزدایی و ضدعفونی آب شرب گفت: سال گذشته مبلغ 4 میلیارد ریال برای خریداری گاز کلر هزینه شده است که با انجام این تغییرات برای مصرف یک سال 300 میلیون ریال نمک طعام خریداری کردیم.

وی در پایان اظهار داشت با توجه به اینکه شرکت آب وفاضلاب استان گلستان یک شرکت نوپا و مهندسی بوده، به همین لحاظ یکی از اقدامات مهم استفاده از فن آوری و شیوهای نوین حفاری در دستور کار ما قرار گرفته تا در انجام عملیات مزاحمت کمتری برای شهروندان فهیم استان داشته باشیم.