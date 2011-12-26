پرداخت معوقات جوایز صادراتی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری با بیان اینکه امسال قرار بود 200 میلیارد تومان از مطالبات جوایز صادراتی تامین شود، گفت: همچنین ‌‌100 میلیارد تومان دیگر نیز از محل بودجه امسال دریافت کردیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این اعتبار پس از انجام مراحل اداری و دریافت مجوزهای لازم، به زودی به حساب سازمان توسعه تجارت ایران واریز می شود تا صرف پرداخت معوقات مشوق های صادراتی شود.

وی با بیان اینکه اولویت پرداخت جوایز صادراتی بر مبنای تاریخ پرونده‌ها است،‌ افزود:‌ در مراحل بعدی معوقات سال‌های 89 و سپس سال 90 تسویه می‌شود.

غضنفری گفت: مجموع بدهی‌های دولت برای معوقات صادراتی 400 میلیارد تومان است که بخشی از طریق بودجه امسال و مابقی از راه فروش اموال و دارایی ها تامین می شود که امیدواریم بزودی تمام بدهی های دولت دراین بخش صفر شود.

وی همچنین هرگونه تصمیم دولت درباره پرداخت یا عدم پرداخت معوقات جوایز صادراتی در سال های آتی را منوط به عواملی همچون نرخ ارز به عنوان مهمترین پارامتر موکول کرد.

وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت این موضوع را نیز گفت که برخی مشوق ها مربوط به کالا نیست و این حمایت ها در قالب برگزاری نمایشگاه ها و اعزام هیات های تجاری صورت می گیرد.

وی پایان تاکید کرد :‌ به نظرمی رسد باید این نوع حمایت ها تا زمان پیشی گرفتن صادرات غیرنفتی بر واردات تداوم یابد.