به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی طهماسبی گفت: در 5 سال گذشته بیش از 4 میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار برای احداث پارک و توسعه فضای سبز سطح شهر روانسر هزینه شده است.

شهردار روانسر با اشاره به اینکه در سالجاری بیش از 500 میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات استانی برای احداث پارک و توسعه فضای سبز این شهر اختصاص یافته است، تاکید کرد: این اعتبار برای ساماندهی پارک شاهد و پارک محله ای خیابان سعدی هزینه می شود که 1700 متر مربع موزائیک فرش و 1500 متر طول جدول گذاری انجام می شود.

طهماسبی در پایان تصریح کرد: در حال حاضر سرانه فضای سبز در شهر روانسر ۴ متر مربع است و درصدد آن هستیم با توجه به شرایط موجود و استعدادهای بالقوه شهرستان از لحاظ آب و خاک مناسب این میزان به حد قابل قبولی برسد.