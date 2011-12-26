  1. استانها
  2. کرمانشاه
۵ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۲۱

طهماسبی:

سرانه فضای سبز در شهر روانسر ۴ متر مربع است

سرانه فضای سبز در شهر روانسر ۴ متر مربع است

روانسر - خبرگزاری مهر: شهردار روانسر گفت: در حال حاضر سرانه فضای سبز در شهر روانسر ۴ مترمربع است و درصدد آن هستیم با توجه به شرایط موجود و استعدادهای بالقوه شهرستان از لحاظ آب و خاک مناسب این میزان به حد قابل قبولی برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی طهماسبی گفت: در 5 سال گذشته بیش از 4 میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار برای احداث پارک و توسعه فضای سبز سطح شهر روانسر هزینه شده است.

شهردار روانسر با اشاره به اینکه در سالجاری بیش از 500 میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات استانی برای احداث پارک و توسعه فضای سبز این شهر اختصاص یافته است، تاکید کرد: این اعتبار برای ساماندهی پارک شاهد و پارک محله ای خیابان سعدی هزینه می شود که 1700 متر مربع موزائیک فرش و 1500 متر طول جدول گذاری انجام می شود.

طهماسبی در پایان تصریح کرد: در حال حاضر سرانه فضای سبز در شهر روانسر ۴ متر مربع است و درصدد آن هستیم با توجه به شرایط موجود و استعدادهای بالقوه شهرستان از لحاظ آب و خاک مناسب این میزان به حد قابل قبولی برسد.

کد مطلب 1493460

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها