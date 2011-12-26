امکان ادامه مسابقه در میان پرتاب آجر در دیدار کاله با گیتی پسند وجود نداشت

غلام رضا مومنی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه عده خاصی از تماشاچیان آملی اقدام به دخالت در کار داوری و پرتاب اشیا به زمین بازی، شرایط بازی را کاملا نا امن کردند.

وی افزود: نمی توان جان بازیکنان تیم گیتی پسند را به واسطه یک امتیاز به خطر انداخت.

سرمربی والیبال گیتی پسند اصفهان ادامه داد: تیم گیتی پسند در دو بازی اخیر خود در لیگ برتر در شهرهای گنبد و آمل که پرهواداربوده، صاحب امتیاز شدیم و نشان دادند تیم گیتی پسند لیاقت و توان بالایی برخوردار است.

مومنی مقدم ادامه داد: خوشبختانه اکنون تیم گیتی پسند از بحران خارج شده و با تلاش بازیکنان به دوران طلایی گذشته بازخواهد گشت.

وی با اشاره به اینکه نمی توان از هم اکنون قول قهرمانی داد، اضافه کرد: تیم گیتی پسند با بازیکنانی که در اختیاردارد، به دنبال بازی زیبا درزمین است.

وی یادآورشد: هدف ما قهرمانی در لیگ است و برای کسب آن تلاش خواهیم کرد.

دو تیم کاله مازندران و گیتی پسند اصفهان در چارچوب هفته یازدهم لیگ برتر والیبال باشگاههای کشورعصر یکشنبه در سالن ورزشی پیامبر اعظم (ص) آمل به مصاف هم رفتند و در آستانه پیروزی سه بر صفر تیم گیتی پسند به علت حواشی ایجاد شده در داخل زمین مسابقه نیمه تمام شد.