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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۵۳

مومنی مقدم در گفتگو با مهر:

امکان ادامه مسابقه در میان پرتاب آجر در دیدار کاله با گیتی پسند وجود نداشت

امکان ادامه مسابقه در میان پرتاب آجر در دیدار کاله با گیتی پسند وجود نداشت

آمل - خبرگزاری مهر: سرمربی والیبال گیتی پسند اصفهان گفت: به هیچ عنوان امکان ادامه مسابقه با کاله مازندران در میان سیل پرتاب پاره آجر از سوی تماشاچیان آملی به سمت بازیکنان گیتی پسند داشتند، فراهم نبود.

غلام رضا مومنی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه عده خاصی از تماشاچیان آملی اقدام به دخالت در کار داوری و پرتاب اشیا به زمین بازی، شرایط بازی را کاملا نا امن کردند.

وی افزود: نمی توان جان بازیکنان تیم گیتی پسند را به واسطه یک امتیاز به خطر انداخت.

سرمربی والیبال گیتی پسند اصفهان ادامه داد: تیم گیتی پسند در دو بازی اخیر خود در لیگ برتر در شهرهای گنبد و آمل که پرهواداربوده، صاحب امتیاز شدیم و نشان دادند تیم گیتی پسند لیاقت و توان بالایی برخوردار است.

مومنی مقدم ادامه داد: خوشبختانه اکنون تیم گیتی پسند از بحران خارج شده و با تلاش بازیکنان به دوران طلایی گذشته بازخواهد گشت.

وی با اشاره به اینکه نمی توان از هم اکنون قول قهرمانی داد، اضافه کرد: تیم گیتی پسند با بازیکنانی که در اختیاردارد، به دنبال بازی زیبا درزمین است.

وی یادآورشد: هدف ما قهرمانی در لیگ است و برای کسب آن تلاش خواهیم کرد.

دو تیم کاله مازندران و گیتی پسند اصفهان در چارچوب هفته یازدهم لیگ برتر والیبال باشگاههای کشورعصر یکشنبه در سالن ورزشی پیامبر اعظم (ص) آمل به مصاف هم رفتند و در آستانه پیروزی سه بر صفر تیم گیتی پسند به علت حواشی ایجاد شده در داخل زمین مسابقه نیمه تمام شد.

کد مطلب 1493462

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