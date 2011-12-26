روستاهای نیر رتبه اول ابتلا به بیماری تب مالت را دارد/ شناسایی 23 مبتلا

به گزارش خبرنگار مهر، بابک رضازاده عصر چهارشنبه در همایش یک روزه دهیاران بخش مرکزی نیر اظهار داشت: طی شش ماهه اول امسال 23 مورد بیماری تب مالت در این منطقه شناسایی شده که در حوزه بهداشتی یک فاجعه ارزیابی می شود.

وی با اشاره به شیوع بیماری تب مالت در روستاهای این شهرستان، عدم آگاهی برخی از روستائیان را عمده ترین دلیل بروز و شیوع این بیماری برشمرد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان نیر خواستار آگاه سازی مردم با عواقب این بیماری و همکاری با ماموران بهداشت و دامپزشکی در خصوص تزریق واکسن دامها شد و افزود: دهیاران در این خصوص وظیفه مهمی به عهده دارند.

وی اضافه کرد: دهیاران باید با آگاه سازی روستائیان و تشکیل کلاسهای مختلف با همکاری شبکه بهداشت و درمان و دامپزشکی دامداران منطقه را از عواقب این بیماری و چگونگی پیشگیری از آن آگاه سازند.

رضازاده به فرارسیدن فصل سرما اشاره کرد و یادآور شد: فصل زمستان به دلیل این که دامها داخل طویله نگهداری می شوند و به مرتع نمی روند زمان مناسبی برای واکسینه کردن دامها است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان نیر هم در این جلسه با اشاره به پروانه های صادره شده در روستاها و شهرها این منطقه گفت: 90 در صد مغازه های شهرستان نیر دارای پروانه کسب بوده و 10 درصد نیز باید برای دریافت پروانه کسب خود اقدام کنند.

محمد پاشازاده به تجهیز دستگاه کارت خوان در مغازه ها اشاره کرد و ابراز داشت: تمام مغازه ها تا پایان سال 90 باید مغازه های خود را به دستگاه کارت خوان تجهیز کنند.

وی همچنین با اشاره به ایجاد مشاغل خانگی در روستاها تصریح کرد: این مرکز در جهت ایجاد مشاغل خانگی با ارائه تسهیلات ویژه صنعت قالی بافی را در روستاها توسعه داده و با حمایت از این طرح و معرفی افراد تحت پوشش این مشاغل به بیمه تامین اجتماعی علاوه بر فراهم کردن زمینه صدور دفترچه درمانی امکان بازنشسته شدن آنها را در عرض 15 سال ممکن می کند.