ارتباط عاطفی والدین با فرزندان از بزهکاری جلوگیری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد ابراهیمی در دیدار با خانواده زندانیان اظهارداشت: خانواده نقش اساسی در حفظ سلامت روانی و جسمانی کودکان دارد و مهم ترین نهاد اجتماعی است که همه ابعاد تربیتی، شخصیتی و اجتماعی فرزندان درآن شکل می گیرد.

ابراهیمی بیان کرد: بررسیها نشان می دهد بیشترین مشکلات رفتاری کودکان و نوجوانان بزهکار در خانواده هایی روی می دهد که روابط عاطفی اعضای خانواده با والدین ضعیف و روش های تربیتی نادرستی در بین آنها حاکم است.

وی تصریح کرد: اگر می خواهیم فرزندانی با اعتماد به نفس بالا تربیت کنیم باید در وهله اول احساس امنیت عاطفی را در محیط خانه ایجاد کنیم.

رئیس اردوگاه کاردرمانی آراسنج کنترل فرزندان را از مهمترین مکانیسم های تربیتی دانست و بیان کرد: به منظور پیشگیری از بروز آسیب در خانواده و بخصوص در بین فرزندان، باید رفتار و کردار کودکان در محیط های مختلف اجتماع مورد کنترل قرار گیرد.

وی یادآورشد: کنترل به معنی محدود کردن افراد نیست بلکه موجب حذف رفتارهای نامطلوب می شود.

ابراهیمی اظهارداشت: آشفتگی درخانواده موجب کاهش شدید ارتباطات در بین افراد شده و انسجام و تحکیم خانواده ازهم گسسته خواهد شد.

این مسؤل رفتارهای مقتدرانه را در تربیت فرزندان بسیار کارآمدتر از سایر روشها دانست و افزود: استفاده از روشهای ایجاد ترس فرزندان را خشمگین، منزوی و آسیب پذیر می کند و نتیجه آن ظهور رفتارهای مجرمانه و ضد اجتماعی خواهد بود.

وی ازهمه خانواده ها خواست: ارتباط عاطفی خود را با فرزندانشان تقویت کنند تا جذب گروههای بزهکار جامعه نشوند.

رئیس اردوگاه کاردرمانی آراسنج گفت: در سایه ارتباط سالم توأم با محبت می توان نیازهای فرزندان را شناخت و نسبت به تامین آن ها تلاش کرد.

ابراهیمی یادآورشد: قوانین و مقررات تربیتی که برای فرزندان خود وضع می کنید باید با هنجارها و ارزشهای اجتماعی مطابق باشد.

وی در پایان به همه خانواده ها توصیه کرد به طور منظم در دوره های آموزشی مهارتهای اساسی زندگی شرکت فعال داشته باشند و از برنامه های مشاوره و مددکاری اردوگاه بهره مند شوند.