همایش پیاده روی خانوادگی در پاکدشت برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان پاکدشت با اعلام این خبر گفت: این همایش پیاده روی به مناسبت گرامیداشت حماسه نهم دی ماه 88، روز ملی بصیرت و در سالروز این حماسه جاویدان برگزار خواهد شد.

حمید رنجبر پازوکی افزود: همایش پیاده روی در مسیر دو کیلومتری بلوار سپاه پاسداران شهرستان پاکدشت با حضور مردم و مسئولان شهرستان برگزار خواهد شد.

وی بیان کرد: این همایش از ساعت هشت صبح روز جمعه، نهم دیماه آغاز و به صورت مستقیم از طریق شبکه سوم سیما پخش خواهد شد.

اهدای جوایز نفیس همراه با قرعه کشی

این مسئول ادامه داد: برای افزایش انگیزه حضور شهروندان در این همایش خانوادگی، جوایز نفیسی نیز از طریق قرعه کشی به حاضران در همایش اهدا خواهد شد که شهروندان می توانند برای تهیه بلیت آن از پایگاههای مستقر در سطح شهر اقدام کنند.

وی یادآور شد: درج کدملی افراد بر روی برگه های قرعه کشی الزامی است و و شخص برنده باید در همایش حاضر باشد.