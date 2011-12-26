به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته مطالبات ملی این کمیسیون در تشریح نتایج جلسه صبح امروز این کمیته که با حضور حقوقدانان ارگان‌های مختلف و ذی ربط جمهوری اسلامی ایران برگزار شده بود، اظهار داشت: در جلسه دو ساعته امروز اخذ سند این باغ توسط انگلیس در سال 1309 با دقت بررسی و مشخص شد مراحل قانونی لازم در مقطع مذکور طی نشده و سند صادر شده عملاً غیرقانونی و باطل است.

نقوی حسینی در ادامه افزود: این کمیته از طرف مجلس شورای اسلامی تهیه دادخواست قانونی را برای بازپس‌گیری این باغ را دنبال خواهد کرد.

همچنین در این جلسه موضوع شکایت شهرداری تهران از سفارت انگلیس به خاطر قطع صدها اصله درخت کهنسال مورد بررسی و تایید قرار گرفت.

نماینده ورامین و پیشوا در مجلس شورای اسلامی باتاکید بر اینکه امکان بازپس گیری باغ قلهک از بعد حقوقی داخلی و بین‌المللی وجود دارد افزود: برای تصمیم گیری در این زمینه کمیته ویژه‌ای از حقوقدانان برجسته تشکیل خواهد شد تا موضوع تهیه دادخواست قانونی را برای بازپس‌گیری باغ قلهک را دنبال کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر آذر ماه سال جاری در پی تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سوی انگلستان طرح دو فوریتی کاهش سطح روابط با انگلستان در صحن علنی مجلس به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

پیش از آن در آبان ماه سال جاری طرح شکایت شهرداری تهران از سفارت انگلیس به دلیل قطع درختان در باغ قلهک به جریان افتاد.

رئیس مجلس شورای اسلامی آبان ماه سال جاری در واکنش به اقدام انگلستان در تصرف غیر قانونی باغ قلهک گفته بود: قوه قضائیه کمیسیون امنیت ملی مجلس هم اکنون در حال پیگیری این موضوع هستند و باید وضعیت آن را روشن کنند.