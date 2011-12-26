جامعه پرستاری در معرض بیماریهای صعب العلاج/ پرستاران بیمه طلایی می خواهند

به گزارش خبرگزاری مهر، غضنفر میرزابیگی افزود: سازمان نظام پرستاری به صورت ویژه موضوع حق جذب اعضای غیر متخصص و غیر هیئت علمی وزارت بهداشت را که شامل پرستاران نیز می شود، پیگیری می کند.

وی گفت: از ابتدای امسال با اعمال حق جذب به کادر غیر متخصص و غیر هیئت علمی وزارت علوم بیش از 200 هزار تومان به حقوق این افراد اضافه شد. از همان زمان بود که جامعه پرستاری و سایر کادر غیر هیئت علمی وزارت بهداشت در مسیر برقراری عدالت خواستار این شدند که حق جذب برای آنان نیز اعمال شود.

میرزابیگی ادامه داد: در همین مسیر چند ماه پیش در حاشیه جلسه ای که با رئیس جمهوری داشتم این مسئله را مطرح کردم و رئیس جمهوری نیز موافقت خود را اعلام کرد و قول داد که پرداخت حق جذب برای کارکنان غیر هیئت علمی وزارت بهداشت نیز پرداخت شود.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری اضافه کرد: حال نمی دانم که چرا تاکنون این موضوع عملی نشده اما به هر حال این موضوع اکنون در دستور کار مجلس است و احتمالاً همین سه شنبه در دستور کار قرار می گیرد و تصویب می شود.

وی گفت: سازمان نظام پرستاری برای اطمینان از تصویب این خواسته کارکنان وزارت بهداشت با نمایندگان مجلس اعم از تهران و شهرستانها مکاتبه و مذاکره مستمر دارد و از آنان خواسته ایم که به این طرح رأی مثبت بدهند و خوشبختانه نمایندگان کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در این مسیر همراه هستند و تلاش فراوان دارند که جای تقدیر دارد و بسیار امیدواریم که این طرح با رأی بالای 70 درصد در مجلس تصویب می شود.

وی ادامه داد: با تصویب این طرح در مجلس حقوق پرستاران، پزشکان عمومی و سایر کادر علوم پزشکی غیر هیئت علمی در وزارت بهداشت حداقل 200 هزار تومان افزایش پیدا می کند، قطعاً با تصویب مجلس بار مالی این طرح نیز دیده می شود و حتی اگر این افزایش حقوق از امسال نیز عملی نشود با توجه به فصل بودجه و تدوین و تصویب بودجه سال آینده پرداخت این افزایش حقوق از سال آینده حتماً انجام می شود.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری همچنین با اشاره به طرح بیمه طلایی فرهنگیان گفت: اجرای این طرح برای فرهنگیان کار درستی بود که بخشی از دغدغه های این قشر زحمتکش را بر طرف می کند اما لزوم اجرای چنین طرحی برای پرستاران و کادر نظام سلامت با توجه به مخاطراتی که جسم و روان آنان را تهدید می کند نیز بسیار ضروری است و اکنون این موضوع یکی از مطالبات جدی کادر نظام سلامت از دولت است.

میرزابیگی گفت: در سفرهای استانی و برنامه هایی که با حضور پرستاران داریم اعتراضات زیادی به سازمان نظام پرستاری منعکس می شود و اجرای طرحی مانند بیمه طلایی را خواستار هستند.

وی ادامه داد: پرستاران به واقع سنگرسازان بی سنگر هستند و در حالی که در سیستم بهداشتی و درمانی کشور خودشان ارائه کنندگان خدمات به همه مردم از همه اقشار هستند و در همین مسیر در معرض انواع بیماریها و حتی بیماریهای صعب العلاج خطرناک هستند از پوشش مناسب خدمات بیمه ای برخودار نیستند.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: موارد متعددی از پرستاران هستند که بر اثر مخاطرات شغلی خود به بیماریهای صعب العلاج مبتلا شده اند و بدون هرگونه پوشش خدمات بیمه تکمیلی مجبورند هزینه دارو و درمان خود را که بیش از 1.5 تا 2 میلیون تومان در ماه است، پرداخت کنند.

وی افزود: سازمان نظام پرستاری به نمایندگی از جامعه پرستاری کشور از رئیس جمهور درخواست می کند که در مسیر عدالت محوری دولت، خدمات بیمه طلایی را برای پرستاران کشور نیز اجرایی کند.

وی گفت: اگر چنین کاری به علت بار مالی آن در دولت عملی نیست و نیازمند مصوبه مجلس است از نمایندگان مجلس نیز خواهان پیگیری این موضوع هستیم و مطمئن هستیم اگر لایحه یا طرحی برای اجرای خدمات بیمه طلایی برای پرستاران و کادر نظام سلامت به مجلس بیاید با رأی بالای نمایندگان تصویب می شود.