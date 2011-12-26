کادر فنی کاله مازندران تغییر نخواهد کرد

بهمن سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کسب دو شکست هفته های اخیر در لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور را نمی توان نادیده گرفت اما به هرشکستی بلافاصله به فکر تغیرکادر فنی بود.

وی ادامه داد: کادر فنی تیم کاله به سرمربی گری بهروزعطایی و دستیاران او در تیم باقی خواهند ماند و فرد خاصی به این مجموعه اضافه نخواهد شد.

مدیرعامل باشگاه کاله مازندران در خصوص جذب بازیکنان جدید برای این تیم برای ادامه مسابقات دور برگشت لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور گفت: باشگاه کاله به دنبال بازیکن جدید دراین تیم نیست و با نفرات فعلی بازیهای لیگ برتر را ادامه خواهد داد.

تیم کاله مازندران با شکست هفته گذشته برابر باریچ اسانس، در آستانه شکست دیگرسه بر صفر درهفته یازدهم برابر تیم گیتی پسند اصفهان بود، به دلیل دخالت تماشاگران در کار داوری و پرتاب اشیا به زمین بازی وعدم امنیت، با دستور داور مسابقه و ناظر فدراسیون نیمه تمام ماند.