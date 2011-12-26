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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۱۴

بنابر اعلام ارتش عراق؛

اردوگاه اشرف هدف حمله قرار گرفت/ اصابت دو خمپاره به پایگاه منافقین

اردوگاه اشرف هدف حمله قرار گرفت/ اصابت دو خمپاره به پایگاه منافقین

ارتش عراق امروز دوشنبه از حمله به اردوگاه اشرف و اصابت دو گلوله خمپاره به این مکان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک افسر ارتش عراق که خواست نامش فاش نشود با اعلام این خبر گفت: دست کم دو گلوله خمپاره به اردوگاه اشرف اصابت کرده اما به دلیل آنکه ما اجازه ورود به این مکان را نداریم نمی توانیم در مورد میزان خسارت به بار آمده و یا تلفات این حمله اظهار نظری بکنیم.

هنوز جرئیات بیشتری درباره این حمله منتشر نشده است.

این حمله در حالی انجام می شود که روز گذشته خبری درباره توافق عراق و سازمان ملل برای انتقال اعضای گروهک منافقین به پایگاه لیبرتی که پیش از این در اختیار نظامیان آمریکایی بود منتشر شد.

کد مطلب 1493472

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