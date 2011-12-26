نقش بازدارنده بیمه بیکاری بر آسیب های اجتماعی/ دولت قانون را اجرا کند

محمدحسین فرهنگی پس از تصویب نهایی طرح یک فوریتی بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران به خبرنگار مهر گفت: اجرای این طرح پس از تائید شورای نگهبان علاوه بر نقش بازدارنده در بروز آسیب های اجتماعی، می تواند از فشارهای روحی و روانی ناشی از بیکاری در خانواده ها کاسته و زمینه را برای اجرای برنامه های توسعه ای فراهم کند.

این نماینده تبریز از دولت خواست تا نسبت به اجرای قانون بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران اهتمام جدی داشته باشد.

پیش از این معاون حقوقی و معاون پارلمانی رئیس جمهور در مخالفت با طرح بیمه بیکاری گفته بودند، این طرح به لحاظ اینکه بار مالی زیادی به دولت تحمیل می کند، غیر قانونی بوده و دارای ایرادات فراوانی است.

فرهنگی ادامه داد: در صورت تائید نهایی این طرح، دولت مکلف می شود که در سال ۹۱ حداقل ۲۰درصد از بیکاران متقاضی کار را بر اساس اولویت‌بندی تحت پوشش قانون بیمه بیکاری قرار داده و ظرف سه سال مقررات این قانون را به همه افراد واجد شرایط تعمیم دهد.

وکلای خانه ملت در صحن علنی دیروز- یکشنبه- مجلس بررسی طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران را به اتمام رسانده و جزئیات آن را به تصویب رساندند.

