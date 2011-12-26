اصلاح و تربیت مجرمین نیازمند مشارکت همه نهادهای اجتماعی است

به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله چگینی در بازدید از اردوگاه کاردرمانی وحرفه آموزی آراسنج اظهارداشت: اصلاح و تربیت مجرمین وظیفه همه نهادهای اجتماعی و حمایتی است و سازمان جمعیت هلال احمر آماده هرگونه تعامل و همکاری در خصوص بازپروری زندانیان است.

وی افزود: خدمات ارائه شده به زندانیان زمانی می تواند نقش اصلاحی داشته باشد که بر اساس ارزشها و هنجارهای جامعه تبیین و متناسب با نیازهای فردی و اجتماعی برنامه ریزی و اجرا شود.

چگینی یادآورشد: اوقات فراغت زندانیان با هدف تغییر شخصیت و اصلاح رفتار آنها در زندان برنامه ریزی شده و جمعیت هلال احمر در این خصوص با برگزاری دوره های آموزشی مختلف مشارکت می کند.

رئیس جمعیت هلال احمر بوئین زهرا ارائه خدمات در زمینه های گوناگون از جمله بهداشت و درمان را بسیار مطلوب دانست و گفت: برخلاف تصور موجود از وضعیت زندان، اقدامات شایسته و مطلوبی درهمه ابعاد برای زندانیان صورت گرفته و جای تقدیر دارد.

وی تصریح کرد: سیستم زندانبانی نسبت به سنوات گذشته از رشد چشمگیری برخوردار شده و با بهره گیری از منابع و جذب نیروهای متخصص و استفاده از توانمندی سایر ارگانها به هدف اصلی خود نائل شده است.

چگینی بیان کرد: زندان نمونه کوچکی از جامعه است که آسیب های فردی و اجتماعی را در خود جا داده و در صورت مقابله درست با ناهنجاریها و کجرویها می توان در پیشگیری از جرم و کاهش آسیب به نتایج ارزشمندی دست یافت.

وی عنوان کرد: برخی از مجرمین دارای توانمندیهای مثبت بالقوه ای هستند که می توان در زندان و زیر نظر مربیان تربیتی آنها را بارور کرد.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان بوئین زهرا در پایان به همکاریهای متقابل دو نهاد اشاره کرد و اظهارداشت: جمعیت هلال احمر شهرستان بوئین زهرا در زمینه برگزاری دوره های آموزشی، کمک های اولیه و حقوق بشر و پرداخت کمک هزینه درمان بیماریهای خاص زندانیان همکاری و مساعدت می کند.