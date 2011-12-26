مراسم بصیرت عاشورایی در امامزاده های شهریار و ملارد برگزار می شود

سید جواد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این اداره همزمان با فرا رسیدن ماه صفر برنامه های مختلف مذهبی و دینی را در شهرستانهای ملارد و شهریار برگزار می کند.



وی افزود: در این راستا مقرر شده است که در دهه آخر ماه صفر مراسم "بصیرت عاشورایی" با حضور علاقمندان در اکثر امامزاده های شهرستانهای شهریار و ملارد برگزار شود.



این مسئول عنوان کرد: این مراسم به صورت ویژه و متمرکز در پنج امامزاده برگزار می شود که در آن سخنرانان توانمند و مجرب استانی و شهرستانی نیز حضور دارند.



موسوی ادامه داد: در حال حاضر در شهرستانهای شهریار و ملارد 25 امامزاده شاخص وجود دارد که طی ماه های مختلف سال برنامه های متعددی در آنها برگزار می شود.