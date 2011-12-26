سید جواد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این اداره همزمان با فرا رسیدن ماه صفر برنامه های مختلف مذهبی و دینی را در شهرستانهای ملارد و شهریار برگزار می کند.
وی افزود: در این راستا مقرر شده است که در دهه آخر ماه صفر مراسم "بصیرت عاشورایی" با حضور علاقمندان در اکثر امامزاده های شهرستانهای شهریار و ملارد برگزار شود.
این مسئول عنوان کرد: این مراسم به صورت ویژه و متمرکز در پنج امامزاده برگزار می شود که در آن سخنرانان توانمند و مجرب استانی و شهرستانی نیز حضور دارند.
موسوی ادامه داد: در حال حاضر در شهرستانهای شهریار و ملارد 25 امامزاده شاخص وجود دارد که طی ماه های مختلف سال برنامه های متعددی در آنها برگزار می شود.
در دهه آخر ماه صفر؛
مراسم بصیرت عاشورایی در امامزاده های شهریار و ملارد برگزار می شود
شهریار - خبرگزاری مهر: رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستانهای شهریار و ملارد از برگزاری مراسم بصیرت عاشورایی در امامزاده های این شهرستانها در دهه آخر صفر خبر داد.
سید جواد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این اداره همزمان با فرا رسیدن ماه صفر برنامه های مختلف مذهبی و دینی را در شهرستانهای ملارد و شهریار برگزار می کند.
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